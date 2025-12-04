為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    誘捕遭毆又被搶300萬 北市警再逮風飛砂幫藏鏡人等9嫌

    2025/12/04 15:33 記者陸運鋒／台北報導
    警方查扣部分贓款及證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣部分贓款及證物。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市中山警分局日前誘捕詐騙集團時，遭嫌犯持棍棒攻擊，趁亂搶走300萬元現金後逃逸，警方當場逮捕蒲姓少年，並循線將林等3嫌查緝到案，警方擴大追查，再將幕後策畫的風飛砂幫范姓成員、共犯郭姓大哥等9嫌拘提到案送辦，追回78萬餘元贓款。

    警方調查，案件起於被害人50歲陳姓男子，透過友人介紹認識1名幣商購買虛擬貨幣，雙方在7月面交28萬元，但陳男查看「冷錢包」卻發現虛擬貨幣消失，詢問對方又遭封鎖，10月底前往中山分局長春派出所報案。

    陳男申辦新帳號後再度找上幣商，假意購買300萬元虛擬貨幣，雙方再次相約在北市民權東路3段一處超商面交，當時警方告知陳男要用玩具鈔，但陳男認為對方會當場點算金額，執意拿出300萬元現金真鈔誘捕對方。

    豈料，得知此訊息的林嫌駕車載蒲姓、王姓少年等人到場，下車後就想將陳的背包搶走，埋伏員警見狀一擁而上，2名少年竟持棍棒、刀械攻擊2名員警，並將搶來的背包丟到林嫌的轎車旁，待在車上另名陳嫌下車撿走背包後，林嫌隨即踩油門加速離去。

    警方當時立即逮捕蒲姓少年，接連幾天再將藏匿於新竹縣的林嫌等3人查緝到案，發現這些嫌犯與「風飛砂幫」有關聯。

    案經警方擴大追查，得知這起搶案是風飛砂幫范姓成員所策劃，指使林嫌等4人搶奪陳男300萬元現金，林嫌等人分得180萬元，其中140萬元交由風飛砂幫風正會郭姓大哥保管，而范嫌等人分得120萬元，但這些贓款大部分都被嫌犯賭博、玩樂揮霍。

    警方指出，上月中旬見時機成熟後，前往新竹關西、湖口一帶，陸續將范嫌等9人拘提到案，全案共計拘提、逮捕13人，查扣78萬1600元贓款、賓士汽車2輛、手機及棍棒一批等贓證物，詢後依組織犯罪防制條例、加重強盜、加重搶奪及洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方拘提風飛砂幫郭姓大哥。（記者陸運鋒翻攝）

    警方拘提風飛砂幫郭姓大哥。（記者陸運鋒翻攝）

