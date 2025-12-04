罕見比特幣ATM淪詐騙工具 台中60歲菜籃族遭詐83次噴2775萬

台中警方查扣4台涉及詐騙洗錢的比特幣自動櫃員機。（警方提供）

一名60歲婦人誤入交友詐騙陷阱，短短數月竟被誘騙匯款、面交與虛擬貨幣交易共83次，損失高達2775萬元，警方在「全國同步打詐、掃黑、肅槍」專案期間迅速出手，拘提車手及幣商5人到案，更查扣泰達幣3萬顆、比特幣自動櫃員機4台與2輛汽車，成為台中這波大規模掃蕩行動的代表性案例。

所謂比特幣自動櫃員機（Bitcoin ATM，簡稱BTM）是一種可直接進行加密貨幣買賣的ATM設備，它不連接銀行帳戶，而是將用戶與加密貨幣交易所連接，使用者可以透過現金或銀行卡將法定貨幣兌換成比特幣，或將比特幣轉換成現金提款，由於操作簡便且交易匿名性高，也常被不法集團利用作為洗錢或詐騙交易工具。

請繼續往下閱讀...

台中市警局近期同步投入三大方向掃蕩，在高額詐欺案件中，另一名被害人也遭詐團重手洗劫，警方追查金流後，報請法院扣押主嫌財產，查封市值約5000萬元豪宅及4筆土地，防止詐團脫產，提升返還被害人受損財物金額。

幫派掃蕩方面，警方陸續將天道盟及竹聯幫多名重要幹部查緝到案，案件類型包括殺人未遂、恐嚇取財、妨害秩序等，共計帶回75人，同時查扣空氣槍、刀械與近6000公克毒品，槍械部分，專案期間共查獲10人、查扣非法槍械10支及模擬槍6支，更破獲一處改槍工廠，徹底切斷黑槍供應鏈。

台中警方專案期間查扣的槍彈。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法