日本沖繩黑幫遭中國勢力滲透？ 警政署證實：張安樂兩度邀請來台碰頭

警政署刑事局副局長蕭欽杰今天在院會後記者會證實，日本指定暴利團體「旭琉會」在2024年5月跟2025年2月有受到竹聯幫大老、統促黨總裁張安樂來台，警方已嚴密掌握。（圖擷取自網路直播）

媒體報導中國勢力滲透日本鼓吹沖繩獨立，竟有台灣黑幫參與其中。警政署刑事局副局長蕭欽杰今天在行政院院會後記者會證實，日本指定暴利團體「旭琉會」在2023年5月與2025年2月有受到竹聯幫大老、統促黨總裁張安樂邀請來台，警方有嚴密掌握；至於涉及到政治與國安的部分，警政署會做充分掌握。

媒體報導，日本首相高市早苗挺台言論，引發日中關係緊張，而日本態度之所以如此強硬，其中一個原因，是不滿中國透過台灣黑幫牽線，利用毒品利益誘使沖繩黑幫「旭琉會」協助中國進行滲透、鼓吹沖繩獨立。

請繼續往下閱讀...

報導也提到，日本警方掌握相關毒品很多是從台灣走私過去，且今年許多日本幫派成員頻繁入境台灣，與台灣黑幫成員，甚至張安樂碰頭，而台日國安單位聯手阻中國認知作戰。

對此，蕭欽杰表示，日本的指定暴力團體「旭琉會」就是沖繩的一個幫會。他們在2023年5月與2025年2月有受到「某政黨幫派」的邀請到台灣參加幫派活動。刑事局國際科、反黑科與地區警察機關，都做了充分蒐證與掌握。被問到是否就是受張安樂邀請，蕭欽杰證實說：「這個是對的、正確的」。

不過，蕭欽杰指出，對於毒品部分，報導有不是很真實之處，台灣涉及到日本毒品走私的部分，2025年只有一件，有4名日本幫派分子到台灣來，要夾帶4公斤的安毒，回日本遭刑事局查獲。

蕭欽杰指出，沖繩警方也知道有幫派到台灣來，因此日方在2023年11月也組團到刑事局交流、做情資分享。幫派活動是否與走私毒品有關，另涉及到政治國安的部分，警政署都會做充分掌握。

法務部次長黃謀信則表示，按照台灣高等檢察署所發佈的台灣毒品情勢分析資料顯示，台灣各個毒品來源，境外走私為多數，但資料上顯示，境外走私國家主要集中在中國、東南亞與美加地區，並沒有包括日本，日本並不是台灣主要毒品的來源國之一。

黃謀信說，從台灣走私出境的部分，根據相關檢察署起訴資料顯示，除零星的個案、從機場與行李夾帶出境的少數個案外，並沒有資料顯示如報導所稱，台灣已經成為日本毒品的轉運國。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法