為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    10人遣送返台 金檢：追查是否在中國有犯罪紀錄

    2025/12/04 14:33 記者吳正庭／金門報導
    中國遣送10人返台，金門地檢署表示將追查是否在中國有犯罪紀錄。（記者吳正庭攝）

    中國遣送10人返台，金門地檢署表示將追查是否在中國有犯罪紀錄。（記者吳正庭攝）

    中國公安「遣送」10名詐欺犯回金門，其中8人遭台灣通緝，2人疑似在中國服刑完畢，因在國內沒有通緝資訊，入境金門後即自行離去。金門地檢署今天表示，將要求警方透過管道追查10人在中國是否有犯罪紀錄。

    中國3日無預警送回10名台籍男子搭小三通班船返回金門，內政部移民署國境事務大隊金門國境事務隊與警政署高雄港務警察總隊金門中隊派員戒護；10人中林男（37歲）、褚男（22歲）、楊男（33歲）及林男（35歲）涉犯詐欺、洗錢防制法等罪，已經法院判刑確定，隨即押解至金門地檢署入監執行；另4人由發布通緝單位視訊後，發給金門中隊「歸案證明」後請回。

    另2名男子未被台灣通緝，入境時按照一般程序，依規定填寫「入國證明書」後即自行離去。移民署、高雄港務警察總隊金門中隊都表示，由於2男未被通緝，不會對其作出「拘束」處分。

    兩岸「共打機制」不明，對於10人在中國是否涉及詐欺或其他刑案移民署及高雄港警並不知情。

    10人是否在中國已服刑？返台再判刑？是否涉及一罪兩罰？金門地檢署主任檢察官葉子誠說，檢方是根據執行通緝書對4人作出入監執行處分，並無4人犯案資料，會要求警方透過管道追查10人在中國犯罪紀錄。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播