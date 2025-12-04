為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    藍委林思銘被爆維護聖石金業 板橋分局：委員辦公室居中協調

    2025/12/04 14:20 記者徐聖倫／新北報導
    國民黨立委林思銘被爆要求警方向涉嫌吸金詐騙的聖石金業道歉，板橋警分局今回應，林思銘辦公室並非一味維護聖石，而是建議業者完善流程與加強員工識別，以免爭議。（資料照）

    「聖石金業」近期爆違法吸金，而今年3月份板橋警分局就有阻止民眾匯款給聖石金業的案例，當時被警方拿來當作反詐宣導題材，卻遭國民黨立委林思銘介入協調，維護聖石金業。板橋警分局今回應，林思銘辦公室並非一味維護聖石，而是建議業者完善流程與加強員工識別，以免爭議。

    據悉，今年3月，68歲陳姓婦人在聖石業務員陪同下，前往板橋某銀行匯款28萬元，當時行員察覺有異，立即報警處理。警方趕抵，依照以往經驗，高度懷疑是詐騙手法，於是先行阻止匯款，並請陳婦三思後行。

    聖石以自己商譽受損為由找到林思銘，而當時並沒有查獲聖石業務員違法行為，也不知聖石後續會爆出吸金，於是介入協調。板橋警分局認為，當時確實沒有證據顯示聖石違法，雙方也採納林思銘辦公室的建議，聖石將會完善員工識別與交易流程。

    板橋警分局表示，未來發佈識詐新聞將更加謹慎，以免衍生爭議，造成外界誤解。板橋警分局也強調，以守護民眾財產安全為原則，將持續加強查證及反詐宣導，保障民眾權益。

