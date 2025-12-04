為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    基隆毒癮夫婦在3幼兒面前吸毒 害3子染毒

    2025/12/04 14:20 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市一對廖姓夫婦當著3個小孩的面，燒烤玻璃球內安非他命吸食，讓3個兒子吸入大量安非他命二手毒煙。基隆地檢署今天偵結依刑法妨害幼童發育等罪嫌起訴2人。（記者林嘉東攝）

    基隆市一對廖姓夫婦當著3個小孩的面，燒烤玻璃球內安非他命吸食，讓3個兒子吸入大量安非他命二手毒煙。基隆地檢署今天偵結依刑法妨害幼童發育等罪嫌起訴2人。（記者林嘉東攝）

    基隆市一對有毒癮的廖姓夫婦，婚後育有3名兒子，直到小兒子嘔吐不止，急救發現小兒子出現受虐性腦傷等傷害後，驗出廖的3個兒子身上都有毒品反應，才查出廖姓夫婦當著3個小孩的面，燒烤玻璃球內安非他命吸食，讓3個兒子吸入大量安非他命二手毒煙。基隆地檢署今（4日）偵結認定，廖姓夫婦當著3個兒子的面吸毒，罔顧小孩的發育，依刑法妨害幼童發育等罪嫌起訴2人。

    起訴指出，年約30歲的廖姓男子與小他10歲的妻子婚後，育有3名兒子，分別為4歲、1歲大與9個月大，廖姓夫婦帶著3個兒子住在基隆市中山區，2人皆染有毒癮；今年1月底，廖姓夫婦發現小兒子出現嘔吐不止症狀，趕緊將他送醫急救，醫院診斷發現，廖的小兒子右眼瞼不僅有撕裂傷，左側大腦鐮下出血、慢性雙側硬腦膜下積液、右臉及右頸局部性癲癇、雙側視網膜出血等受虐性腦傷等傷害，趕緊通報基隆市政府社工與警方介入調查。

    社工員先協助將廖姓夫婦另2名兒子安置後，驗出大兒子與二兒子身上均有安非他命毒品反應；經警方調查發現，廖姓夫婦不但皆有毒癮，甚至毫無避諱地在孩童面前在玻璃球內火烤安非他命，讓孩童被迫吸入大量安非他命二手毒煙；至於，小兒子的右眼瞼、頭部的受虐性腦傷等傷害，是廖姓夫婦以不詳方式劇烈搖晃小兒子的頭部，直到發現小兒子嘔吐不止，才趕緊送醫急救，還好醫院搶救得宜，及時挽回小兒子的性命。

    檢方認定，廖姓夫婦明知小兒子出生剛滿9個月，腦部及身體均未發育完全，腦部尤為脆弱，竟以不詳方式劇烈搖晃小兒子的頭部，致小兒子腦部受創嚴重，涉犯成年人故意對兒童犯傷害罪，另廖姓夫婦在3個兒子面前吸食安非他命，均可預見小孩在閉空間中，也會吸入相當劑量安非他命二手毒煙，竟罔顧小孩的發育，依涉犯刑法妨害幼童發育罪嫌，將2人提起公訴。

