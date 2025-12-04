為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    國1台中段車禍1死9傷 死者是機場接送租賃車司機

    2025/12/04 13:53 記者張軒哲／台中報導
    國道一號車禍，聯結車貨物散落一地。（民眾提供）

    國道一號車禍，聯結車貨物散落一地。（民眾提供）

    國道1號台中段今日凌晨傳出4車連環撞重大車禍，現場車體零件四散，車輛宛如廢鐵，車禍導致一人死亡，轎車男駕駛彭男子是負責桃園機場接送租賃車司機，他頸部斷裂慘死，另有9人受傷，詳細事故原因有待國道警方調查釐清。

    警方調查，林男駕駛聯結車載貨物行駛於外線車道時，撞擊前方吳男駕駛的砂石車，聯結車偏移車道，接續撞擊行駛內側車道47歲顏男駕駛的白色轎車，白色轎車被壓在車底，所幸顏男意識清楚，車內11歲女童、40歲女子輕傷。但隨後彭男駕駛的租賃車閃避不及撞上聯結車，彭男當場慘死，4名乘客輕傷，聯結車林姓駕駛頭部撕裂傷，北上車道一名特斯拉轎車男駕駛撞上協助處理的拖吊車，牙齒斷裂送醫。

    據了解，33歲彭男是負責機場接送的租賃車司機，因猛烈撞擊，頸部斷裂，2點送到光田醫院向上院區急救，3點16分宣告死亡，車內43歲和26歲男乘客，雙手肩膀疼痛，50歲男乘客，意識模糊胸痛，31歲女乘客，意識清楚，口鼻出血，所幸無大礙。

    國道一號南下路段車禍，北上車道白色特斯拉撞上前方拖吊車，釀成二次車禍。（民眾提供）

    國道一號南下路段車禍，北上車道白色特斯拉撞上前方拖吊車，釀成二次車禍。（民眾提供）

