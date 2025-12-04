為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中驚爆男子10月衝游泳池對2童開槍 議員斥消息被封鎖

    2025/12/04 13:49 記者蘇孟娟／台中報導
    陳淑華斥台中爆歹徒持槍進游泳對幼童開槍，盧秀燕竟不聞不問。（記者蘇孟娟攝）

    陳淑華斥台中爆歹徒持槍進游泳對幼童開槍，盧秀燕竟不聞不問。（記者蘇孟娟攝）

    台中一名男子在今年國慶日狂喝20包毒咖啡後，竟持槍闖進西屯一家游泳學校，並跳下泳池對教練、2孩童扣板機，幸好未擊發，事件昨日才曝光，震驚各界，但這種重大治安事件竟被「暗槓」2個月，因地檢署公佈起訴書才曝光，台中市議員周永鴻及陳淑華痛斥，這種重大的治安事件，台中市長盧秀燕竟不聞不問，只會粉飾太平。

    台中市昨日曝光10月10日時竟有歹徒持槍闖進西屯一家游泳學校，跳下泳池對教練、2孩童扣板機，幸未擊發，歹徒不斷拉動手槍滑套瞄準教練跟小孩，還把一對母女轎車車窗打爛，驚悚事件消息竟未曝光，直至檢方近日偵結依殺人未遂將陳起訴，昨日起訴書曝光外界才知道台中竟發生如此嚴重治安事件。

    陳淑華痛斥，這起重大治安事件竟是媒體揭露才曝光，她接到很多民眾反映台中市政府怎能不發佈消息，讓民眾注意相關安全防護，盧秀燕竟然不聞不問，只讓基層員警疲於奔命。

    周永鴻指出，10月發生的持槍攻擊案，當時被市府揭露的訊息只有輕描淡寫的「砸車」、「毀損」，竟然到12月才被揭露，昨天起訴書曝光，大家才驚覺真相竟然是嫌犯持槍闖入，近距離對著教練和兩位學童「兩度扣板機」。

    他說，要不是天佑孩子發生卡彈，差點就造成家破人亡的悲劇，若非檢方起訴，台中市民還要被蒙在鼓裡多久？

    周永鴻說，此外，昨天北區發生「黑輪店掉出衝鋒槍」的離譜事件，兩起重大事件，讓市民不安疑問，到底還有多少重大刑案被市府「壓」下來，促盧秀燕不要再粉飾太平，誠實面對治安漏洞，還給市民知的權利與免於恐懼的生活。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播