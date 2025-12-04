控人妻與友人「運動」且同居 只能證明「合租」判敗訴

張姓丈夫控陳姓妻子加入健身房徹夜運動，外遇林姓負責人，求償配偶權200萬元，台南高分院認僅證明合租駁回上訴。（資料照）

張姓丈夫指控陳姓妻子加入林姓友人開的健身房後，以「運動」為由徹夜不歸，控告兩人侵害配偶權求償200萬元，但高等法院台南分院認為，證據僅能證明兩人合租、無法證明婚外情，駁回上訴。

張男與陳女結婚多年，育有3名未成年子女。張男主張，兩人婚姻原本和睦，直到陳女加入林男經營的健身房，先當會員、再到館內工作，常以運動為由外出，回家時間愈拖愈晚，甚至徹夜不歸，還多次提離婚，最後搬離原共同住所。

張男表示，陳女搬到健身房附近承租住處後，帶3名子女一起住進去，他又發現林男出入該處，懷疑兩人同居。兩人曾出現在張家門外，也先後現身台南地檢署，讓他認定雙方關係不單純，已逾越普通朋友分際，因此依民法請求兩人連帶給付精神慰撫金200萬元及利息。

然而，陳女與林男否認婚外情，反指婚姻早已因家暴破裂。陳女曾指控張男對她與子女有傷害、恐嚇行為，向台南地院聲請保護令獲准，限制張男不得再對一家人施以身體或精神不法侵害，因擔心安全才帶孩子搬出，為分攤房租把新住處一間房分租給林男，有能力開設健身房的林男，卻也同意與陳女合租，雙方分房居住。

合議庭審酌通訊對話、監視畫面與住戶資料認為，這些證據僅能證明陳女與林男合租住處，林男曾到張家與地檢署，無法推論兩人同居或發生性行為，也不足以認定已逾越一般社會通念下朋友界線。法院認為，張男未提出足夠證據證明兩人侵害配偶權，其請求欠缺基礎，一審駁回並無不當，二審駁回上訴，二審訴訟費由張男負擔。

