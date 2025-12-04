台中小兄妹槍口逃劫！泳池槍手案拖2個月才曝光 民代批盧市府粉飾太平

警方在案發當天逮捕涉案陳姓男子。（記者許國楨翻攝）

台中市西屯區親子泳池驚悚槍擊未遂案延宕近兩個月才曝光，引爆網路與政壇怒火，大量網友痛批：「10月10日就發生，現在才知道？」「孩子差點被射殺，市府竟蓋牌？」民進黨市議員陳俞融、林祈烽更直指刻意壓下重大治安事件，批評盧市府「粉飾太平」、「漠視市民安全」，質疑市民連最基本的知情權都遭剝奪。

怒火之所以猛烈，全因這起事件不僅嚴重，更與「兒童隨機遭槍口指向」有關，10月10日國慶日當晚，29歲陳姓男子猛吞20包毒咖啡包後精神失控，持改造手槍闖入西屯區一間親子泳校，當時池中只有葉姓教練指導6歲女童、7歲男童的小兄妹練習，陳男突然跳入80公分深教學池，迅速逼近他們扣板機，幸好仍未擊發。

請繼續往下閱讀...

教練與孩子們前後不到兩分鐘，經歷兩次遭槍口逼近驚魂，然而資訊揭露的延遲，引發網路與民代強烈不滿，市議員陳俞融痛批：「兩名幼童差點被槍殺，市府竟然沒有第一時間警示附近居民？」直指市長盧秀燕仍照常跑活動、宣傳購物節，「彷彿什麼都沒發生，市民安全在盧市府眼中究竟值不值得重視？」。

且警方事後以「偵查不公開」為由噤聲，但保護民眾與提醒風險，是市府責無旁貸義務，而不是可以選擇性的資訊管理，顯示盧市長領導下的市府在危機揭露與應變上嚴重落後，市議員林祈烽則怒斥：「如果這種案件都能蓋牌，那還有多少事我們不知道？」並質疑盧秀燕自稱「媽媽市長」，卻對孩子安全毫無危機管理，「令人不齒」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法