    首頁 > 社會

    基隆男遭拘提拒捕 在派出所前與警對嗆被制伏

    2025/12/04 12:26 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市1名陳姓毒蟲日前在基隆市警二分局和一路派出所與5名將他團團圍住的警員互嗆；警方最後以優勢警力將他制伏後上銬逮捕。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市1名陳姓毒蟲日前在基隆市警二分局和一路派出所與5名將他團團圍住的警員互嗆；警方最後以優勢警力將他制伏後上銬逮捕。（記者林嘉東翻攝）

    「幹嘛抓我！」、「配合一點！」陳姓毒蟲日前在基隆市警二分局和一路派出所與5名將他團團圍住的警員互嗆，警方最後以優勢警力將他制伏後上銬；原來陳男因侵占案遭基隆地檢署發布拘提，警方巡邏發現他，等他騎到和一路派出所前，與支援警力合力將他逮捕歸案。

    基隆市警二分局八斗子分駐所警員趙耀東2日晚間8點多，騎車巡邏跨轄至基隆市中正區和一路28巷口時，發現前方騎士為轄區列管的40多歲陳姓毒品人口，最近因一起侵占案遭基隆地檢署發布拘提，遂通知線上警網支援，並隨時通報陳男騎往的方向。

    趙員見陳男往和平島方向騎，通知同僚黃柏鈞開警車前來支援，2人在和一路派出所前攔下他，陳男不滿突遭盤查，大喊：「幹嘛抓我！」不願配合，與2名警員發生爭執，和一路派出所警員聽到派出所外有爭吵聲外出查看，才知道八斗子分駐所警員攔到1名拘提對象，出動3名警力支援。

    八斗子分駐所、和一路派出所合計5名警員將陳男團團圍住，陳見狀大喊「幹嘛抓我！」黃員隨即出示地檢署開的拘票，請他「配合一點！」，陳員仍大叫不願配合，與警方發生拉扯，但最終還是被優勢警力制伏在地上後，上銬逮捕歸案。

    八斗子分駐所長陳志峰呼籲，面對挑戰公權力的不法之徒，都將依法逮捕、嚴懲嚴辦；本案，員警依法執行職務，面對拒捕或情緒失控行為皆將依法處置，也將持續加強治安維護，確保市民安全。

