    高雄某明星國小家長會長涉吸金20億失聯 教育局：她傳簡訊請辭

    2025/12/04 12:07 記者黃良傑／高雄報導
    邱女經營的通訊行目前人去樓空。（翻攝Google地圖）

    高雄市某明星國小家長會邱姓女會長涉用投資借貸手法，以「每月高額獲利」為號召向家長會成員、教育界人士吸金，初估吸金恐突破20億元，教育局清查確認事發後邱女以個人財務關係，傳簡訊向學校提出請辭家長會長。

    教育局表示，經查學校有少數家長受波及，並無涉及學生權益，受害家長也已報案，有警政單位介入處理，目前檢調偵辦中。

    據了解，邱女於112學年度當選該國小的副會長，113學年度9月當選會長，直到孩子於7月畢業前，約今年5、6月間，疑在事發後以簡訊向學校提出請辭家長會長。

    學校表示有少數家長受波及，並無涉及學生權益，受害家長也已報案，司法單位已介入處理，目前由檢調偵辦中。

    教育局指出，高級中等以下學校學生家長會設置自治條例，刻正辦理修法作業，已納入曾犯貪污瀆職等罪者，不得擔任家長會長，已擔任者，當然解任。

    此外，教育局表示，全案事發當時，學校即刻召開家長會臨時委員會，選出代理會長，任期至113學年度為止，現學校於114學年度已由新任會長就任。

    高雄地檢署今年10月指揮警方展開搜索行動，並先拘提邱女的林姓前夫，檢方認定他涉犯銀行法等罪嫌，聲請羈押，但法院最後裁定3萬元交保並限制住居，邱女及涉案的高爾夫球教練疑似已於事發前出境，該名教練上月返台時立即遭拘提，邱女失聯至今未現身。

