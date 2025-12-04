為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    他遭網路「乾女兒」迷惑 2度赴銀行提領480萬被攔下

    2025/12/04 12:06 記者陸運鋒／新北報導
    李姓老翁落入假交友投資詐騙陷阱，先後跑到住家附近2間銀行，打算提領帳戶480萬元，所幸警方及時攔阻。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市永和區1名李姓老翁，落入詐騙集團「女網友」編織的愛情陷阱，還認對方為乾女兒，昨天先後跑到住家附近2間銀行，打算提領帳戶480萬元，稱是準備幫女兒付購屋頭期款，永和警分局長獲悉後，指派2名派出所長務必全力攔阻，李翁最後才恍然大悟驚覺受騙，成功守住辛苦積蓄。

    警方調查，77李翁上月底被不明帳號加入LINE好友，對方除了頭像放著美女圖，每天還噓寒問暖表達關心，李翁卸下心防後認對方為「乾女兒」，對方見李翁上鉤，便開始遊說可投資美股保證獲利等話術。

    警方表示，李翁昨跑到住家附近的中國信託銀行雙和分行，打算提領300萬元現金，但對於資金用途說詞反覆，最後才說是要給女兒購屋的頭期款，行員認為可能遭詐騙通報警方到場，經警方勸說後及時制止他提領。

    不過，李翁離去時仍有些不悅，表達稍後將前往附近的安泰銀行辦理保單解約，領取180萬元，由於當時分局正進行週報視訊會議，分局長蔣叔君獲悉後，立即指示2位派出所長規劃警力務必攔阻。

    警方指出，經通報銀行安泰銀行後，確認李翁尚未提領且已返家，隨後趕往李老翁住處，同步聯繫其女兒查證，李翁女兒聽聞後果然一頭霧水，警方則再次耐心說明這是愛情詐騙常見手法，並提出相關案例，李翁才驚覺受騙上當，打消匯款念頭，將持續關懷李翁動向，以免再度落入陷阱。

    警方呼籲，網路愛情詐騙經常以投資賺錢為理由要求匯款，民眾若遇到類似情形務必提高警覺，多方查證，必要時可撥打165反詐騙諮詢專線求證，以維護自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

