砸死女友還帶她幼女埋屍滅證 狠男判13年徒刑上訴駁回

桃園市王姓工人以香氛罐砸死同居鍾姓女友後，以塑膠袋包裹遺體，帶著鍾女年僅6歲女兒，開著賓士車前往龜山區埋屍滅證。（資料照）

桃園市23歲王姓男子去年8月間清晨被鍾姓女友斥責，2人又因鍾女女兒學費與家庭開支等問題爭吵，王盛怒下持浴室內的玻璃香氛罐重擊鍾女頭部，導致鍾女腦傷死亡，隨後帶著遺體及鍾女的6歲女兒駕車前往龜山區樹人路偏僻處挖洞埋屍，事後自首犯案。桃園地院國民法官法庭依傷害致死、遺棄屍體等罪，判處王男應執行有期徒刑13年，檢察官與王男均提起上訴，但高院今判上訴駁回。

檢警調查，王男與26歲鍾姓女友交往，與鍾女及鍾女6歲徐姓女兒，還有邱姓、許姓友人在八德市租屋同住。去年8月27日清晨6時許，王男返回住處發現鍾女跌倒半躺在浴室地板上，王男準備將她扶起時，鍾女疑因斥罵他太晚返家，還抱怨家庭開支與其女兒學費與照顧等問題，雙方在浴室內發生衝突，王男盛怒下持浴室內的香氛玻璃罐對著鍾女頭部重擊多下，導致鍾女死亡。

王男埋屍後帶著女童返回租屋處佯裝沒事，同住的邱姓與許姓友人發現鍾女失蹤、不斷追問下落，王男父親獲悉後也不斷勸說，王男才出面向警方自首殺人，八德警分局同日於前往棄屍地點，尋獲遭掩埋棄屍的鍾女遺體。檢察官調查時，王男坦承犯行，偵結依家暴傷害致死、遺棄屍體罪嫌將王男起訴。

案由桃園地院國民法官法庭審理，王男承認犯案認罪；國民法官審酌，王男奪走鍾女失去寶貴生命，使家屬永遠分離、無法挽回，情節重大，且犯後為掩飾罪行埋屍滅證，行徑惡劣，惟事後自首犯案，雖未達成和解但已賠償家屬60萬元，顯示有相當程度悔意。

國民法官另考量王男棄屍帶著鍾女年幼且對事件完全不知情的女兒，堪稱冷酷殘忍、令人難以接受，綜合被告的學歷、經濟與生活情況，及家屬希望重判等意見，昨審結依傷害致死罪判處有期徒刑11年，遺棄屍體罪判處2年10月徒刑，應執行有期徒刑13年。可上訴。

