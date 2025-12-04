台中毒癮夫妻混毒狂吸 同住5歲童毛髮毒量「高到嚇人」

台中地檢署近日起訴這對毒癮夫妻。（警方提供）

台中一對沉迷毒品的夫妻，長期在5歲幼童面前混用吸食海洛因與安非他命，甚至孩童生母因毒品案入獄，繼父仍繼續「當面吸毒」時間長達近半年，導致孩子暴露在毒煙環境中，毛髮檢出「破萬」濃度毒品殘留，形同將幼童置於毒氣室內，而該案檢方也在近日偵結，依妨害幼童發育罪嫌起訴兩人。

經查，B女為該童生母、A男為該童繼父，兩人帶著孩子一同居住在台中市東勢區，然而夫妻倆不但皆有毒癮，甚至毫無避諱地在孩童面前直接將海洛因混入香菸吸食、在玻璃球內火烤安非他命，讓孩童被迫吸入大量二手毒煙。

期間B女去年2月至4月間多次在與孩子同室的情況下吸毒，而繼父更誇張，從2月至7月至少在三處租屋處反覆吸食海洛因與安非他命，即使B女4月底因毒品案入監，繼父仍持續與孩子共同生活、持續吸毒，毫無警覺幼童正暴露在高度危害毒煙中。

而案情之所以曝光，是因社會局在例行訪查時察覺孩童反應異常，懷疑其長期暴露於不安全環境，兩次採集孩子毛髮送驗，結果發現除了海洛因濃度外，甲基安非他命濃度數值更是破萬，相當離譜，這些數值足以證明孩童在採樣前1週到3個月內，反覆吸入大量毒煙，暴露量驚人，遠高於偶發接觸，等同長期置身毒品密室。

檢方認為，生母、繼父可預見吸食海洛因、安非他命，若未隔絕幼童而共處一室，會釀對方吸入相當劑量煙霧，卻為貪圖方便且難以戒斷毒癮，長期讓孩子吸入毒煙，近日偵結依妨害幼童發育罪嫌起訴2人。

