為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中國突小三通遣送8名詐騙犯到金門 4人當場發監執行

    2025/12/04 12:18 記者吳正庭／金門報導
    8名涉犯詐欺、洗錢等罪嫌的通緝犯經金門小三通抵達金門。（資料照）

    8名涉犯詐欺、洗錢等罪嫌的通緝犯經金門小三通抵達金門。（資料照）

    8名涉犯詐欺、洗錢等罪嫌的通緝犯昨天經由金門小三通返回金門，其中4人經高雄港務警察總隊移送金門地檢署後已經入監執行，另4人訊後無保請回。

    中國公安昨天遣送出境上小三通班船的有10人，其中2人在中國疑涉詐欺服刑完畢，其餘8人涉案遭台灣通緝中，由於兩岸目前沒有明確的「共打機制」，移民署接獲小三通船務代理才得知船上有10名「特殊人物」；其中2人因未被台灣通緝，下船後在補填相關資料後，已依一般程序通關入境金門後離去。

    8名通緝犯是於昨天下午分兩批搭乘4點30分、5點的小三通交通船由廈門到金門，由於8人都未持證件無法正常通關，移民署與內政部警政署高雄港務警察總隊金門中隊據報後，派出多人前往水頭碼頭戒護，其中4人因詐騙、洗錢等罪嫌，經移送地檢署偵訊已入監執行，另4嫌經通緝當地縣市檢方透過視訊後已請回。

    據悉，8名通緝犯年紀都未超過30歲，一部分是2019年中國自緬甸逮獲的台灣人，一說是被騙到柬埔寨，遭人口販子強迫從事詐騙，在中國落網，刑期結束後被中方遣送出境。

    至於通緝犯如果在中國已服刑，是否返台還要再判刑？刑度如何？是否涉及一罪兩罰？金門地檢署表示，目前案情還在釐清，暫時無法回應。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播