中國突小三通遣送8名詐騙犯到金門 4人當場發監執行

8名涉犯詐欺、洗錢等罪嫌的通緝犯經金門小三通抵達金門。（資料照）

8名涉犯詐欺、洗錢等罪嫌的通緝犯昨天經由金門小三通返回金門，其中4人經高雄港務警察總隊移送金門地檢署後已經入監執行，另4人訊後無保請回。

中國公安昨天遣送出境上小三通班船的有10人，其中2人在中國疑涉詐欺服刑完畢，其餘8人涉案遭台灣通緝中，由於兩岸目前沒有明確的「共打機制」，移民署接獲小三通船務代理才得知船上有10名「特殊人物」；其中2人因未被台灣通緝，下船後在補填相關資料後，已依一般程序通關入境金門後離去。

8名通緝犯是於昨天下午分兩批搭乘4點30分、5點的小三通交通船由廈門到金門，由於8人都未持證件無法正常通關，移民署與內政部警政署高雄港務警察總隊金門中隊據報後，派出多人前往水頭碼頭戒護，其中4人因詐騙、洗錢等罪嫌，經移送地檢署偵訊已入監執行，另4嫌經通緝當地縣市檢方透過視訊後已請回。

據悉，8名通緝犯年紀都未超過30歲，一部分是2019年中國自緬甸逮獲的台灣人，一說是被騙到柬埔寨，遭人口販子強迫從事詐騙，在中國落網，刑期結束後被中方遣送出境。

至於通緝犯如果在中國已服刑，是否返台還要再判刑？刑度如何？是否涉及一罪兩罰？金門地檢署表示，目前案情還在釐清，暫時無法回應。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

