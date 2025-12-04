為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    警車緊急出勤未鳴警笛險釀車禍 基隆市警局開罰自己人

    2025/12/04 11:29 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市警四分局中山派出所警員昨天上午出勤處理起1起交通事故，被民眾拍到違規橫越雙黃線迴轉。基隆市警四分局調查後，認為警員值勤卻未依規定開啟警示燈與鳴笛，提醒來往車輛注意，有影響用路人安全之虞，已先開給警員1張違規迴轉罰單600元，並研議相關行政懲處中。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警四分局中山派出所警員昨天上午出勤處理起1起交通事故，被民眾拍到執勤警員駕警車違規橫越雙黃線迴轉，差點與迎面駛來的轎車發生碰撞，引發網友質疑警方知法違法。基隆市警四分局調查後，認為警員值勤卻未依規定開啟警示燈與鳴笛，提醒來往車輛注意，有影響用路人安全之虞，已先開給警員1張違規迴轉罰單600元，並研議相關行政懲處中。

    網路流傳基隆市警四分局中山派出所1輛警車，昨天上午10時許從駐地駛出後，跨越雙黃線後迴轉，左轉駛入西定路，差點與從安一路駛來的轎車發生碰撞，還好該輛轎車駕駛緊急煞車才未釀成事故；駕駛不滿警車只開警示燈，卻未鳴警笛，害他差點撞上警車，貼文「以警示燈有亮，卻未響警笛，我真的嚇到了」，並擷取行車紀錄器該段差點與警車碰撞的畫面上傳臉書，引起網友質疑，警方知法違法。

    基隆市警四分局五組巡官林彥樺調查後指出，當時派出所警員是在接獲轄區有一起交通事故後，趕往現場處理，值勤同仁開警車出勤時，雖有開警示燈，但未鳴警笛，提醒來往車輛注意，有影響用路人安全之虞；行駛過程中違規橫越雙黃線後迴轉，確有違規情事，先開單舉發同仁違規迴轉罰單，並與督察組研議相關行政懲處中。

