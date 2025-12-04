為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    土地車輛全賣出、透天厝仍乏買家 士林分署年終拍賣挹注國庫175萬

    2025/12/04 11:14 記者劉詠韻／台北報導
    士林分署拍賣2019年出廠福特車輛，以22.2萬元順利拍定。（記者劉詠韻翻攝）

    士林分署拍賣2019年出廠福特車輛，以22.2萬元順利拍定。（記者劉詠韻翻攝）

    法務部行政執行署士林分署2日舉辦年終「123聯合拍賣會」，現場吸引逾30名民眾到場競標，本次共拍定台北市南港區、士林區3筆土地、2部汽車、陽信銀行股票、朗斯公司股份及女裝服飾等物件，共計拍得175萬餘元，拍賣成果將注入國庫。

    士林分署指出，本次拍賣標的涵蓋不動產、動產與有價證券，其中最受市場青睞的為3筆位於台北市南港區及士林區的大豐段、富安段及福順段土地，合計以66萬餘元拍定。由於土地面積零散、標準不一，拍賣前曾有民眾詢問作為投資或停車使用的可能性，最後由多組買家競價取得。

    動產部分，本次標出2018年及2019年出廠的汽（貨）車，以及陽信商業銀行、朗斯公司的股票及部分女裝商品，總成交金額達109萬餘元。士林分署表示，汽車標的外觀與功能狀況良好，競標過程數度加價；零售服飾標的則以低底價、吸引小額投資者為特色，拍賣過程頗具看頭。

    外界矚目的高價不動產，為位於台北市北投區溫泉路的三層樓透天厝，鄰近新北投捷運站、北投國中及北投公園，兼具學區及捷運機能，區位條件優越，吸引不少民眾現場詢問。該標的底價6232萬元，雖評估具發展潛力，惟因屬第二次拍賣，市場仍呈觀望氣氛，最終未能拍定。

    士林分署提醒，分署每月首週星期二下午3時舉辦拍賣活動，有興趣民眾可至官網及臉書粉絲專頁查詢公告資訊。

