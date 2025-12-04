為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    桃園分署拍賣43萬顆泰達幣 拍出1371萬餘元

    2025/12/04 11:03 記者謝武雄／桃園報導
    法務部行政執行署桃園分署舉行今年度最後一場拍賣會，吸引不少民眾到場。（桃園分署提供）

    法務部行政執行署桃園分署舉行今年度最後一場拍賣會，吸引不少民眾到場。（桃園分署提供）

    法務部行政執行署桃園分署（桃園分署）昨舉行今年度最後一場拍賣會，拍定總金額為3737萬餘元，其中桃園地檢署偵辦洗錢防制法案件所查扣43萬餘顆泰達幣最後矚目，最後拍出1371萬餘元，另位於桃園區三民路大樓拍出2304萬餘元，兩項拍賣金額就佔總金額的98％。

    這次拍賣會最受矚目的物件，莫過於桃園地檢署偵辦許姓被告因涉嫌洗錢防制法案件所查扣43萬餘顆泰達幣，吸引不少對於投資虛擬貨幣有興趣之民眾到場應買，喊價聲此起彼落，經過多組人馬激烈競價，最終43萬餘顆的泰達幣以總價1371萬5,000元全數拍定，買到之民眾直呼非常值得。

    桃園分署拍賣會共拍定兩筆不動產，分別為桃園地檢署囑託變價邱姓受刑人名下所有位於桃園區「永謙企業帝國大樓」13樓的1間建物；以及桃園分署辦理王姓義務人滯欠違反土石採取法罰鍰所查封其名下位於蘆竹區海港路的1棟透天房屋，這2筆物最後分別以2304萬7500元、60萬元拍定；另有陽信商業銀行股票、IPhone14手機等亦順利拍出。

    桃園分署「五打七安暨123聯合拍賣會」於昨下午2點30分舉行，由桃園分署分署長丁俊成、桃園地檢署主任檢察官馬鴻驊共同敲下法槌，象徵拍賣會活動正式展開。

