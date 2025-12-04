新購電視螢幕破裂鬧上法院！ 開箱影片難究責多花5千元

陳姓男子從大賣場買電視 回家發現螢幕破裂，拿出開箱影片佐證也沒用。示意圖非當事賣場。（資料照）

陳姓男子帶著老婆小孩到大賣場選購一台韓牌55吋電視，回家後開箱把電視掛上牆壁，發現螢幕破裂，陳男拿著開箱影片向賣場求償，但賣場不認帳，雙方鬧上法院後，法官認為，陳男無法證明從賣場買到的電視是壞掉的，因此判他敗訴，還要負擔5048元的訴訟費。

判決指出，去年4月10日，陳男和家人一起到知名連鎖大賣場購買一台韓國品牌的55吋電視，陳男刷卡2萬5900元後，跟賣場人員一起開箱測試電視功能正常後，電視機被放在結帳櫃台，陳男則和老婆小孩先去逛賣場，等逛完再由賣場人員陪同幫他把電視搬上車。

陳男回家後，立即動手開箱，準備把新買的電視機掛到牆壁，並囑付家人拍開箱影片；當陳男從箱子裡取出電視，正把電視掛上牆壁時，赫然發現螢幕破裂，陳男拿開箱影片請賣場說明，但賣場認為是人為因素，非賣場之責，因此拒絕賠償。

雙方鬧上法院後，高雄地方法院簡易庭審理時，電視品牌維修員指出，經他到府目視觀察，發現電視機螢幕有裂痕，一般來說取出電視機時，會把手放在電視機的螢幕左右兩側，若是如此，裂痕會比較靠近電視機邊緣，但陳家的電視機的裂痕起點卻是在螢幕中心，而且裂痕很大向螢幕中心延伸，由於螢幕一旦破裂，只要人的手去碰到螢幕，就會越裂越大，所以他看到電視機時，已經沒有辦法僅憑裂痕的形狀來判斷破裂原因。

陳男另委請高雄市電器商業同業公會鑑定，經公會派員檢查電視機的外包裝及機體，檢查結果顯示，外包裝紙箱正反面均無撞擊破損痕跡，電視機前面螢幕也沒有撞擊痕跡、側面無裂痕，推認電視機螢幕出現裂痕與裝箱運送方式有因果關係；不過，法官根據陳男提供的開箱影片，發現電視機自箱子取出時，螢幕面板係完好、無破損，直到掛上牆壁瞬間，在螢幕面板左下角出現銀色曲線裂痕、右上角出現斜線裂痕之事實不合，可見高雄市電器商業同業公會的推論過程欠缺事實依據，不足採納。

法官綜合相關事證，認定陳男不能舉證證明賣場交付電視機時，已存在螢幕裂痕的瑕疵，也不能證明螢幕裂痕發生的結果可歸責於賣場，買賣契約既經賣場履行交付買賣標的物的義務，陳男即無從解除買賣契約，因此判他敗訴，另須負擔5048元的訴訟費，可上訴。

