老翁中風後被限足 深夜偷溜路倒暖警開車護送

老翁是附近住戶，多年前中風後導致行走不便，需要使用助行器。（記者鄭景議翻攝）

台北市大安警分局和平東路派出所前日接獲民眾報案，稱有民眾路倒，員警孫瑞宸、王世信立即驅車前往，發現1名行動不便的老翁跌坐在路中，身旁還放著助行器。警方確認老翁意識清醒、沒有大礙後，耐心詢問才得知，老翁因中風後被家人限制外出，趁深夜偷偷溜出來散心。儘管老翁多次婉拒，警方仍堅持開車將他安全送回家，讓家屬頻頻感謝。

警方到場後，發現跌坐在路中的老翁身旁擺放著助行器，研判可能是行動不便者。員警孫瑞宸、王世信見狀，立即上前檢查老翁外觀並確認其意識狀況，所幸並無大礙。經詢問後了解，老翁是附近住戶，多年前中風後導致行走不便，需要使用助行器。由於家人擔心他的安危而限制他外出，但老翁仍喜歡趁深夜無人之際偷偷出門散心。

請繼續往下閱讀...

老翁在交談過程中，不忘提醒員警不要驚擾他的家人。2位員警體諒老翁深夜獨自難以返家，即使老翁多次婉拒，警方仍堅持開車將他安全載送回家。家屬見到老翁安全歸來，頻頻向員警道謝，雖然嘴上責備老翁又偷溜外出，但眼神中充滿了擔憂與關愛，溫馨畫面讓員警感嘆「這就是家人」。

大安分局宣導，民眾發現周遭若有需要協助的民眾或失智老人，可撥打110報案專線或1999市民專線，向相關單位尋求支援。派出所是民眾最好的鄰居，不論何時何地都會提供協助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法