    疑情緒失控毆妻致死 竹北8旬翁收押

    2025/12/04 10:02 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣竹北市82歲翁姓男子涉嫌歐妻子致死，新竹地院裁准羈押。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市昨天發生82歲翁姓男子涉嫌歐打妻子致死的憾事，新竹地檢署偵辦向法院聲請羈押，新竹地院法官召開庭審理後，裁准羈押。

    檢警調查，82歲翁姓男子昨天凌晨5點許自己打110報案，警方趕往現場，翁妻倒臥房間已失去生命徵象；初步調查，翁男身心狀況極不穩定，昨疑似與妻發生口角，一時情緒失控，徒手及持按摩棍棒毆打妻子。翁妻頭部等處鈍挫傷，已明顯死亡未送醫。

    新竹地檢署表示，翁姓男子家庭暴力罪的殺人案件，該署對死者及其家屬深表遺憾，立即成立專案小組共同偵辦。專責檢察官昨帶同法醫進行相驗，並啟動犯罪被害人保護關懷機制，犯罪被害人保護協會新竹分會也同時提供被害人家屬法律支援與心理輔導。

    檢方指出，翁男經檢察官訊問後，認涉犯家庭暴力防治法、刑法家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押，將徹查真相、釐清事實，依法嚴懲暴力犯行，以維社會治安與公共安全。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    熱門推播