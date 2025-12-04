為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新北退休校長山難案情急轉直下 檢方出手查過失致死刑責

    2025/12/04 09:37 記者鮑建信／高雄報導
    郭姓退休校長登山罹難疑案，橋頭地檢署今複驗並追查有無過失致死刑責，圖為郭姓退休校長遺體吊掛下山情形。（資料照）

    新北市郭姓退休校長挑戰玉山後四峰失聯罹難，案情急轉直下，領隊未及時發現郭男落單失聯，疑似延遲2個小時後折返找人，錯失求援時機，橋頭地檢署今天解剖複驗，並將追查有無過失致死等刑責。

    新北市62歲郭姓退休校長與友人共7人，11月27日攀爬山岳要挑戰玉山後四峰，從東小南山往鹿山前往玉山南峰途中，隊友發現郭男落後未跟上，一行人退回圓峰山屋等郭男，卻未見蹤影，不料從此失聯，趕緊通報搜救。

    12月1日清晨6時，郭男失聯第4天，有山友在距離圓峰山屋1.2公里處三叉峰下方約20公尺樹叢旁，發現郭男倒臥已明顯死亡，空勤總隊在昨天將遺體吊掛下山，並由警方報請橋頭地檢署相驗。

    承辦檢察官今天將會同法醫，前往市立殯儀館複驗，釐清確切死因，包括心臟衰竭或身體失溫導致死亡等，驗畢後將簽發死亡證明書，交由家屬領回安葬。

    據了解，檢警辦案人員初步調查，郭男並未迷路或墜落山谷，而是被人發現陳屍在路旁草莽，領隊又未及時發現他落單，一行人抵達山屋後，疑似遲延2個小時始折返找人，有無過失致死等刑責，檢方將傳喚領隊、團員等人到案說明，釐清疑點。

