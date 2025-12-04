為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    里港警強力打詐 四海幫犯嫌狼狽跳樓仍被逮

    2025/12/04 09:28 記者葉永騫／屏東報導
    四海幫犯嫌從3樓陽台攀爬後跳樓逃逸，但仍被逮捕。（里港警分局提供）

    四海幫犯嫌從3樓陽台攀爬後跳樓逃逸，但仍被逮捕。（里港警分局提供）

    屏東縣政府警察局里港分局於11月10日至11月21日執行「打擊詐欺行動專案」，共計查獲詐欺集團6團44名犯嫌，其中更有四海幫及不良幫派組合成員，12名犯嫌情節重大被屏東地方法院羈押，在逮捕過程中，更有一名四海幫張姓犯嫌從3樓陽台攀爬到2樓後狼狽跳樓，但仍被逮回，相關案件仍持續追查中。

    里港警分局表示，這次打詐專案除針對一、二線提領及面交車手、收水、金主等共犯架構進行強力掃蕩外，亦同步查扣犯罪相關物證，包括犯罪交通工具車輛5部、行動電話20具及毒品咖啡包約200包等，查緝總價近千萬，有效切斷詐欺金流與周邊犯罪連結；在逮捕過程中，四海幫身分之張姓犯嫌在警方破門查緝之際，竟不顧生死，由3樓陽台攀爬至2樓後狼狽跳樓，然員警仍鍥而不捨，擴大調閱監視器及以車追人方式，同日即將該名犯嫌拘捕到案，且訝異該犯嫌由三樓跳下，竟毫髮無傷。

    分局長邱逸樵表示，這次成果來自多面向合作，包括大數據資料比對、社區情資與跨組別協調，使警方得以快速掌握詐欺網絡的流動情況，後續將持續依循新世代打擊詐欺策略行動方案，強化查緝力道與金融攔阻效能，並透過宣導提升民眾識詐能力。

    屏東里港警方查詐騙集團進行破門攻堅。（里港警分局提供）

    屏東里港警方查詐騙集團進行破門攻堅。（里港警分局提供）

    警方逮捕詐騙成員。（里港警分局提供）

    警方逮捕詐騙成員。（里港警分局提供）

    圖
    圖
    熱門推播