國1重大車禍1死9傷！男駕駛頸部斷裂慘死

國道1號重大車禍，1死9傷。（民眾提供）

國道1號台中段今日凌晨傳出4車連環撞重大車禍，現場車體零件四散，車輛宛如廢鐵，一名轎車男駕駛頸部斷裂慘死，另有9人受傷，詳細事故原因有待國道警方調查釐清。

警方調查，今日凌晨1時06分國1南下170.7公里處發生重大車禍，車輛占據全線車道，台中警消出動各式消防車11輛、救護車8輛、消防人員51名、民間救護車3輛救援。

請繼續往下閱讀...

現場為1輛聯結車、3輛轎車碰撞，4車共11民眾，經檢傷後有10人傷亡（7男3女），其中1輛黑色轎車的60歲男駕駛無生命跡象，送往光田醫院向上院區急救仍回天乏術，其他9人受傷送醫。

國道警方調查，今日1時06分42歲林男駕駛營聯結車行經國1台中南下路段，行駛於外線車道時，撞擊前方由65歲吳男駕駛砂石車後，接續撞擊內側車道由47歲顏男駕駛轎車，再遭後方33歲彭男駕駛的租賃轎車撞擊右後車尾，事故現場於3時41分排除，恢復全線通車，彭男頸部斷裂，送醫急救後宣告死亡。

國道1號連環車禍，車道零件四散，一度全線暫時封閉。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法