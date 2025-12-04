洩漏會員代表個資 前內門農會總幹事洪輝煌判緩刑

前高市內門區農會洪姓總幹事等人，涉嫌洩漏會員代表個資，被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

前高市內門區農會總幹事洪輝煌，涉嫌指使郭姓女承辦人員蒐集當選的會員代表、農事小組長等個資後欲外洩，被橋頭地院依違反個資法，分別判處洪、郭女易科刑4月和3月，均宣告緩刑。

判決書指出，被告洪男原為內門區農會總幹事，秉承理事會決議執行任務，在今年1月16日卸任；郭女則為農會會務部辦事員，負責人事管理、庶務、農會選舉等業務。

請繼續往下閱讀...

同年2月15日，農會第20屆會員代表、農事小組長選舉結束後，洪男涉嫌指示郭女提供當選人姓名、性別、戶籍地址、聯絡電話等共64人資料，欲提供給不知情林姓民意代表。

郭女隨後將黃等64人個資，製作成PDF電子檔交付。案經高雄市調處接獲檢舉查獲，依違反違反個人資料保護法，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

承辦法官開庭調查，判處洪有期徒刑4月、郭女有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日，並審酌2人坦承犯行，均予以緩刑2年，期間交付保護管束，另需支付國庫5萬元和3萬元，仍可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法