為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    洩漏會員代表個資 前內門農會總幹事洪輝煌判緩刑

    2025/12/04 07:08 記者鮑建信／高雄報導
    前高市內門區農會洪姓總幹事等人，涉嫌洩漏會員代表個資，被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

    前高市內門區農會洪姓總幹事等人，涉嫌洩漏會員代表個資，被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

    前高市內門區農會總幹事洪輝煌，涉嫌指使郭姓女承辦人員蒐集當選的會員代表、農事小組長等個資後欲外洩，被橋頭地院依違反個資法，分別判處洪、郭女易科刑4月和3月，均宣告緩刑。

    判決書指出，被告洪男原為內門區農會總幹事，秉承理事會決議執行任務，在今年1月16日卸任；郭女則為農會會務部辦事員，負責人事管理、庶務、農會選舉等業務。

    同年2月15日，農會第20屆會員代表、農事小組長選舉結束後，洪男涉嫌指示郭女提供當選人姓名、性別、戶籍地址、聯絡電話等共64人資料，欲提供給不知情林姓民意代表。

    郭女隨後將黃等64人個資，製作成PDF電子檔交付。案經高雄市調處接獲檢舉查獲，依違反違反個人資料保護法，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

    承辦法官開庭調查，判處洪有期徒刑4月、郭女有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日，並審酌2人坦承犯行，均予以緩刑2年，期間交付保護管束，另需支付國庫5萬元和3萬元，仍可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播