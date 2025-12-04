母涉虐兒致死辯「從上舖摔落」法官裁定延押2個月

吳姓婦人涉嫌凌虐兒子致死疑案，被橋頭地院認定有逃亡、串登之虞，裁定延長羈押禁見。（記者鮑建信攝）

高市吳姓婦人涉嫌凌虐兒子致死疑案，經橋頭地檢署依妨害幼童發育致人於死罪後，曾聲請交保被拒，並被橋頭地院認定有逃亡之虞，裁定自明（5）日起，延長羈押禁見2個月。

警方調查，被告吳婦與丈夫李男、1歲半兒子，原本住在左營區夫家，後因工作關係，搬到大社區租屋，她負責照顧小孩，其夫則工作養家。2024年5月底，吳婦發現兒子眼神呆滯、呼吸急促，緊急通知其夫返家送醫搶救，終因頭部受重創，回天乏術。

橋頭地檢署檢察官會同法醫相驗，男童頭部重創、臉部等多處受傷﹔吳婦則辯稱事發前，她將男童放在上下舖床、高約150公分的上鋪床睡覺，沒想到洗完澡後，孩子已跌落地板，否認犯罪。

檢方依妨害幼童發育致人於死罪，將吳婦起訴後移審，經法官裁定續押，並因羈押期限將屆，她聲請交保，但院方認為她所犯最輕本刑10年以上重罪，歷次供述與共犯李男並非完全一致，有相當理由認為有逃亡及勾串證人之虞，裁定延長羈押禁見2個月，同時駁回交保要求，可抗告。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

