為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    母涉虐兒致死辯「從上舖摔落」法官裁定延押2個月

    2025/12/04 06:43 記者鮑建信／高雄報導
    吳姓婦人涉嫌凌虐兒子致死疑案，被橋頭地院認定有逃亡、串登之虞，裁定延長羈押禁見。（記者鮑建信攝）

    吳姓婦人涉嫌凌虐兒子致死疑案，被橋頭地院認定有逃亡、串登之虞，裁定延長羈押禁見。（記者鮑建信攝）

    高市吳姓婦人涉嫌凌虐兒子致死疑案，經橋頭地檢署依妨害幼童發育致人於死罪後，曾聲請交保被拒，並被橋頭地院認定有逃亡之虞，裁定自明（5）日起，延長羈押禁見2個月。

    警方調查，被告吳婦與丈夫李男、1歲半兒子，原本住在左營區夫家，後因工作關係，搬到大社區租屋，她負責照顧小孩，其夫則工作養家。2024年5月底，吳婦發現兒子眼神呆滯、呼吸急促，緊急通知其夫返家送醫搶救，終因頭部受重創，回天乏術。

    橋頭地檢署檢察官會同法醫相驗，男童頭部重創、臉部等多處受傷﹔吳婦則辯稱事發前，她將男童放在上下舖床、高約150公分的上鋪床睡覺，沒想到洗完澡後，孩子已跌落地板，否認犯罪。

    檢方依妨害幼童發育致人於死罪，將吳婦起訴後移審，經法官裁定續押，並因羈押期限將屆，她聲請交保，但院方認為她所犯最輕本刑10年以上重罪，歷次供述與共犯李男並非完全一致，有相當理由認為有逃亡及勾串證人之虞，裁定延長羈押禁見2個月，同時駁回交保要求，可抗告。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播