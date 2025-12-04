「違停仔」怒拉檢舉人害摔車 挨告判拘役

陳姓男子違停被民眾拍照，下手拉住騎腳踏車的檢舉人手臂，害對方摔倒受傷，台南地院依強制罪判拘役10日。示意圖。（記者王捷攝）

陳姓男子不滿有人拿手機拍下自己違規停車，出手拉住騎腳踏車的檢舉人，害對方連人帶車摔倒受傷。台南地方法院依強制罪簡易判決拘役10日，可易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，當時檢舉人拿手機拍攝陳姓被告的違規停車情形，準備騎腳踏車離開路邊，陳男見狀上前，以手拉住告訴人左手臂，阻止對方離開，導致告訴人重心不穩跌倒在地，左手肘與左小腿擦挫傷，由診所出具診斷證明。

案發後，檢舉人向南警二分局報案，檢方偵辦時，陳男在警詢與偵訊中坦承出手拉人，說法與告訴人供述相符，卷內並附有診斷證明與監視器錄影畫面截圖佐證，檢察官認定他的行為構成強制與過失傷害想像競合，依刑事訴訟法聲請簡易判決處刑。

檢舉人又主張，陳男另涉傷害罪，不過檢方認為，整體過程顯示被告是為阻止對方離開而出手拉人，並非直接攻擊身體，雙方又並不相識，難以推論具有故意傷人的主觀意圖，因此就傷害部分僅認定為過失，由法院在量刑時一併評價。

法官審酌，陳姓被告只因不滿拍攝行為，就以拉扯方式限制他人行動自由，過程中明知可能讓人失去平衡仍未多加注意，害人受傷，行為實屬不當。但被告犯後坦承犯行，態度尚可，又有前案紀錄與生活狀況可參考，最終量處拘役10日，得以每天1000元易科罰金，並告知如不服判決，可在送達後20日內向台南地院提起上訴，由合議庭審理。

