為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    同學重逢爆婚外情！女師求分手 男死纏討40萬：不給就曝性愛照

    2025/12/04 00:46 記者王捷／台南報導
    女教師婚外情提分手，恐怖情人勾勾纏還拿性愛照等恐逼付40萬，被以恐嚇取財未遂和跟騷罪判刑。（情境照）

    女教師婚外情提分手，恐怖情人勾勾纏還拿性愛照等恐逼付40萬，被以恐嚇取財未遂和跟騷罪判刑。（情境照）

    賴姓男子與已婚女教師是國中同學，在校慶重逢，陷入婚外情多年。女教師去年底提分手，賴男揚言把性愛照給她的丈夫看，逼對方拿出40萬；台南地方法院依恐嚇取財未遂與跟蹤騷擾罪，分別判10月與6月。

    賴男與女教師是國中同學，2017年重逢，明知女方已婚仍長期交往。女教師去年提分手，他在通訊軟體連番傳語音與簡訊嗆聲，若拿不到40萬元，就把性愛照交給她丈夫，還揚言刻卍字佛印再輕生，要讓女教師「兩頭空」。女教師夫妻心生畏懼報案。

    新營分局去年4月依跟蹤騷擾防制法寄發書面告誡給賴男，要求不得再以電話或網路干擾。但他反覆撥打電話、傳簡訊給女教師，先扯女兒數學問題，又稱自己不適、服藥想談話，訊息一封接一封，嚴重干擾女教師生活與授課，被認定構成跟蹤騷擾。

    賴男辯稱，女教師投資失利向他拿錢，看上他家境與賣地所得，直到他因病離職當停車收費員，才覺得在他身上已無利可圖，要求分手，40萬元是催討欠款。合議庭調閱銀行與建設公司資料，認定兩筆匯款其實是返還代墊租金與預售屋簽約金，又注意到他先前筆錄未提債務，認為他的證詞不可信。

    法院認為，賴男藉婚外情掌握女教師隱私，不思理性收尾，反以殺人、自殘與曝光性愛照威脅，又在收到書面告誡後仍持續騷擾，被害人夫妻飽受恐懼，主觀惡性不輕。全案以恐嚇取財未遂為重罪，兩段跟蹤騷擾併予加重，合併量刑10月與6月徒刑，可易科罰金。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播