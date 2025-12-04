同學重逢爆婚外情！女師求分手 男死纏討40萬：不給就曝性愛照

女教師婚外情提分手，恐怖情人勾勾纏還拿性愛照等恐逼付40萬，被以恐嚇取財未遂和跟騷罪判刑。（情境照）

賴姓男子與已婚女教師是國中同學，在校慶重逢，陷入婚外情多年。女教師去年底提分手，賴男揚言把性愛照給她的丈夫看，逼對方拿出40萬；台南地方法院依恐嚇取財未遂與跟蹤騷擾罪，分別判10月與6月。

賴男與女教師是國中同學，2017年重逢，明知女方已婚仍長期交往。女教師去年提分手，他在通訊軟體連番傳語音與簡訊嗆聲，若拿不到40萬元，就把性愛照交給她丈夫，還揚言刻卍字佛印再輕生，要讓女教師「兩頭空」。女教師夫妻心生畏懼報案。

新營分局去年4月依跟蹤騷擾防制法寄發書面告誡給賴男，要求不得再以電話或網路干擾。但他反覆撥打電話、傳簡訊給女教師，先扯女兒數學問題，又稱自己不適、服藥想談話，訊息一封接一封，嚴重干擾女教師生活與授課，被認定構成跟蹤騷擾。

賴男辯稱，女教師投資失利向他拿錢，看上他家境與賣地所得，直到他因病離職當停車收費員，才覺得在他身上已無利可圖，要求分手，40萬元是催討欠款。合議庭調閱銀行與建設公司資料，認定兩筆匯款其實是返還代墊租金與預售屋簽約金，又注意到他先前筆錄未提債務，認為他的證詞不可信。

法院認為，賴男藉婚外情掌握女教師隱私，不思理性收尾，反以殺人、自殘與曝光性愛照威脅，又在收到書面告誡後仍持續騷擾，被害人夫妻飽受恐懼，主觀惡性不輕。全案以恐嚇取財未遂為重罪，兩段跟蹤騷擾併予加重，合併量刑10月與6月徒刑，可易科罰金。

