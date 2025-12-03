屏科大校門口「發爐」！小籠包老闆蒸煮不慎引燃愛車

屏東科技大學校門口附近，今（3）日傍晚1輛停放在路邊的自小客車突然起火燃燒，消防隊獲報後火速趕抵現場灌救。（警方提供）

屏東科技大學校門口附近，今（3）日傍晚驚傳火燒車意外！1輛停放在路邊的自小客車突然起火燃燒，熊熊火光嚇壞路過學生與民眾。消防隊獲報後火速趕抵現場灌救，迅速將火勢撲滅。初步了解，起火原因竟是車主為了「蒸小籠包」準備做生意，卻操作不慎引燃愛車，所幸無人傷亡，但生財工具險些全毀，讓車主欲哭無淚。

屏東縣消防局表示，今晚6時23分接獲報案，內埔鄉屏科大校門口處發生汽車火警，立即派遣人車馳援。消防人員抵達現場時，發現1輛自小客車冒出火舌與濃煙，車主向警消表示，當時正準備要在車上蒸煮小籠包販售，沒想到使用瓦斯器具過程中不慎引燃車輛內裝，火勢瞬間蔓延。

消防人員立即佈水線搶救，火勢在短時間內順利撲滅，經確認現場溫度降低且無復燃之虞後收隊。這起因「小籠包」引發的火燒車意外，確切起火原因及財物損失，仍待消防局火調科進一步調查釐清。

