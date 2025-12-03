12/3 今彩539頭獎開2注！ 800萬獎落桃園、台中

12月3日開獎的第114000292期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

12月3日開獎的第114000292期今彩539頭獎開出2注，由桃園市八德區大漢里東勇街67號1樓「廣豐彩券行」及台中市東區新庄里台中路69號1樓「中好多彩券行」開出。

第114000292期今彩539中獎號碼為「05、09、14、33、35」，頭獎共開出2注，每注可得800萬元；貳獎共212注中獎，每注可得2萬元；參獎共7466注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3027注中獎，每注可得50元。

第114000292期39樂合彩中獎號碼為「05、09、14、33、35」，四合摃龜；三合共241注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬925注中獎，每注可得1125元。

第114000292期3星彩中獎號碼為「725」，壹獎共192注中獎，每注可得5000元。

第114000292期4星彩中獎號碼為「2253」，壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

