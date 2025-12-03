疑賣京華城土地套現30億還債 沈慶京長子沈輝庭訊後50萬交保

北檢今再傳沈慶京長子、鼎越開發董事沈輝庭到案，訊後諭知50萬元交保。（民眾提供）

台北地檢署偵辦京華城土地標售案時，發現原估價342億的土地竟以372億元售出給集團旗下的鼎越開發公司。事後以減資方式，將錢分給股東，當中有30億元，流進香港一家公司，疑作為沈慶京私用。檢察官上周約談沈慶京，訊後依涉犯特別背信罪，諭知沈700萬元交保。北檢今再傳沈慶京長子鼎越開發董事沈輝庭到案，訊後諭知50萬元交保。

威京集團於1987年間取得京華城原址土地後，興蓋商場，並於2001年開幕，18年後因熱度退去，人潮銳減，造成巨大虧損，多次求售，最終由中石化子公司鼎越開發以372億餘元得標。

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案時，發現鼎越開發原名為中時興，後改為陶朱建設公司，再於2019年更名為鼎越開發。

弔詭的是，更名之後中石化一直增資鼎越，從1億元資本額增資到350億元，使其取得投標京華城土地的資格，最終得標，但得標金額卻高於估價30億元。

而鼎越得標後，向銀行貸款150億元，扣除購買土地的金額後，仍有120億元可用，當中卻有近30億元流進位於香港的一家公司，疑似是要幫沈解決私人欠債。

北檢勾稽比對相關資料，發現鼎越以372餘億元得標時，溢價30億購入當時市值約342億元的京華城土地，但該土地已經流標三次，要溢價購買不合常理。偵辦人員透過金流分析，該筆交易中溢價的30億元，與流入香港公司的金流相符。

今年5月，北檢指揮調查局北部機動工作站執行搜索，時任中石化董事長林克銘、鼎越開發公司董事長朱亞虎等人分別以500萬、100萬元交保，並限制出境出海。

上個月11日又發現不同犯罪事證，再次傳喚朱亞虎等人，今日諭令朱加保30萬元；另也約談沈慶京長子鼎越開發董事沈輝庭到案，訊後諭知50萬元交保。

