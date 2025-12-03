揪酒店妹到家裡一起嗨 吸毒男「這原因」竟報警抓自己

蔡姓男子揪酒店妹到家裡吸毒，以為有人撬門報案，警方進屋搜出毒咖啡包，法院認定轉讓偽藥判刑8月全案。（資料照）

蔡姓男子揪夏姓酒店妹到家裡喝毒咖啡，凌晨突然感到害怕，懷疑住處有人撬門報警，寧可讓毒品露餡也要報案。警方進屋發現蠟筆小新毒品咖啡包；台南地方法院認定轉讓毒品，依法判刑8月。

蔡男去年1月間找夏女到家裡聊天，多包毒咖啡包擺桌上，跟夏女說，要喝自己拿，自己則在屋內施用愷他命。蔡男凌晨聽見大門鎖疑似有人動，擔心被人闖入，打電話報案。員警在他同意下進屋，查獲K菸、K盤與5包咖啡包殘渣，又在夏女包包和外套口袋搜出10包同款咖啡包，送驗均檢出愷他命成分，夏女尿液檢驗也呈愷他命陽性。

請繼續往下閱讀...

夏女在警詢、偵查中一貫說明，蔡男曾說桌上咖啡包自己拿，她沖了1包，事後又依他要求把剩餘咖啡包藏進包包與外套。法院指出，兩人並無恩怨，夏女證詞與扣得毒品包裝相符，加上蔡男自承桌上殘渣袋是他的，但否認轉讓毒咖啡。

蔡男指稱，夏女自己拿他桌上的咖啡包，後來又改口稱是夏女帶來毒品。法院認為，他說法矛盾，又把毒品咖啡包攤在桌上，看到對方取用仍不制止，等於默許他人施用，這也構成轉讓行為；轉讓愷他命同時觸犯毒品危害防制條例與藥事法，屬法條競合，從較重的藥事法第83條處斷。合議庭衡量他離婚、需扶養未成年子女，卻對偽藥流通欠缺反省，判有期徒刑8月，未宣告緩刑，全案可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

