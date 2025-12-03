為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    控台鹽綠能漁電共生爽約 台南養殖戶求償566萬因「1字」駁回

    2025/12/03 20:53 記者王捷／台南報導
    虱目魚養殖戶控，台鹽綠能職員允諾可晚繳15萬履約金卻爽約、求償566萬，台南地方法院認契約未成立駁回。（翻攝官網）

    虱目魚養殖戶控，台鹽綠能職員允諾可晚繳15萬履約金卻爽約、求償566萬，台南地方法院認契約未成立駁回。（翻攝官網）

    陳姓虱目魚養殖戶指控台鹽綠能與他簽約漁電共生魚塭卻爽約，求償566萬多元。陳男問職員是否可等土地整理好再補交履約保證金15萬，雖然公司職員連稱「是」，但台南地方法院認為，「是」代表同意或平息陳男不滿？以契約未成立駁回求償。

    南院指出，台鹽綠能受某綠能公司委託，管理漁電共生案場養殖場，契約規定簽約日須交付15萬元履約保證金，未繳就視為未完成簽署。陳男雖說曾被公司職員告知，可等土地整理好再補交，但他提出的對話紀錄，只看到他不斷追問，對方回覆「是」字，無法證明在收不到保證金情況下仍讓契約生效。

    另外，台鹽綠能與委託公司多次請陳男處理準備工作，好依契約內容申辦綠能設施審查，他沒處理也沒交履約保證金，後來委託公司終止委託，台鹽綠能發函表示契約未生效，看不出有預先玩弄手法或故意不讓契約成立，難認有違反誠實信用。

    陳男主張，他施工提前收成虱目魚，損失約130萬元，原有工寮、地下電纜與增氧機遭拆除，加上自費挖鑿地下水井33萬元，自估信賴利益損失245萬元；又依魚塭池數、放養量與魚價推算，認為若契約履行4年可獲利561萬6000元，把預期獲利一併列入求償。

    台南地方法院檢視簡報資料，只見內部推估，缺乏具體計算基礎，陳男對各項損害及金額都未盡舉證責任，而且締約過失只能請求信賴利益，不能把將來可能賺到的盈餘算成損害，因此判他敗訴，訴訟費用6萬7839元由陳男負擔。

