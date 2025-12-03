台鹽綠能弊案還有50人未傳 檢辯狂戰「國營企業為何不土地開發」

台鹽綠能弊案開庭，檢辯圍繞台鹽不做土地開發攻防；檢質疑蘇坤煌持股圖利，辯稱商業模式只管土地照樣獲利。（資料照，擷取自官網）

台鹽綠能弊案今天下午在台南地方法院開詰問庭，檢方近期策略集中在台鹽為何不做土地開發？證明持有土地開發公司股份的總經理蘇坤煌，為維護特定利益；但辯方主張，蘇坤煌建立的商業模式，土地開發商的利潤很低，是以國營企業的利益優先，而且台鹽目前還沿用不做土地開發的商業模式。

台鹽綠能弊案至今還有50多名證人未傳，近期焦點集中在台鹽為何不做土地開發，因為認為蘇坤煌持有部分土地開發商的股份有問題。



辯方主張，蘇坤煌設計的商業模式，是由台鹽當「仲介人」，分別找土地開發商、光電業者簽約，台鹽可用最省力的方式以土地管理獲利。

在這個模式中，台鹽找到適合的土地後，發包給土地開發商開發、整併土地，開發完後，台鹽再找願意投資光電的業者，來架設光電設備，台鹽從中管理獲利。舉例來說，像台糖擁有大筆土地，但以台糖國營企業的角度，不可能自營建設公司蓋房子，只要管理土地出租就能輕鬆獲利。

今天傳喚台綠業務開發處徐姓前處長詰問，檢方再緊咬台鹽為何不做土地開發？徐男說，台鹽不做土地開發，是沒能力管理，而且資源有限，長官認為不用浪費在這些事上，蘇坤煌僅以口頭交代沒有明文禁止，土地開發商競爭時多由時任總經理蘇坤煌出面協調。

檢方質疑，台鹽在土地開發時，也會舉辦說明會，想證明蘇坤煌從中有獲得利益，辯方主張，台鹽給土地開發商的利潤很低，過去傳喚的證人都有證實，台鹽以目前商業模式就能獲利，目前台鹽也還沿用蘇想出來的模式，甚至又再跟光電業者談，以後賣出每度電，台鹽要再多收500元，想證明蘇坤煌的商業模式不僅成功，也合乎常規。

另外檢方質疑，蘇坤煌持有土地開發商股份的問題，在辯方看來，是在商業文化常態，合作廠商互相持股，不是不法利益輸送的證據，而是合作的依據。

當天還傳喚鴻暉公司負責人蘇俊仁。庭訊間，蘇俊仁委任律師手持超商咖啡準備飲用，遭法警制止，律師在休庭前向審判長請示，審判長以嘉義地院日前意外為例，顧及法警維持秩序負擔與可能困擾，准許飲用但強調下不為例。

