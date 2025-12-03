異常即時警示+推播防騙資訊 刑事局推手機APP防詐聯盟

刑事局與業者簽署手機APP防詐聯盟合作備忘錄。（記者姚岳宏翻攝）

為加強防制日益猖獗的投資詐騙案件，警政署刑事警察局今日攜手台灣大哥大、Gogolook（走著瞧股份有限公司）及趨勢科技股份有限公司再次簽署「合作意向書」，本次簽署內容主要因詐欺手法不斷衍變，為即時警示民眾不要被騙，整合本國主要提供反詐服務APP業者，利用「人人檢舉」，快速警示降低民眾被害。

現場由刑事局長周幼偉與台哥大資訊長蔡祈岩、Gogolook執行長郭建甫及趨勢科技總經理洪偉淦代表簽署，刑事局過去已分別和各家業者簽署反詐合作備忘錄，於詐騙電話、網站連結及LINE ID有密切合作，此次再次簽署主要能整合各家特點提供民眾更完整的打詐情資，透過各家在「情資共享」、「異常通報」、「人民檢舉」建立跨領域反詐APP合作機制。

本次合作是由刑事局規劃整合現有165系統、打詐儀錶板等相關打詐系統，並邀集國內主要提供反詐APP服務業者共同規劃，主要功能有廣播、攔阻、查詢、惡意程式掃描及後台資料庫分析等，藉由各業者的APP即能向用戶更快速地推播更新反詐資訊。

另也整合多家業者APP功能長處，如詐騙電話、釣魚網站及詐騙LINE ID查詢，將更完備當前反詐APP的功能及資料量，更能有效降低被害，同時針對有授權的用戶，能在瀏覽詐騙網頁時即時提醒，發掘潛在被害人以防制被害。另外各家檢舉功能也加上至165全民防騙網檢舉渠道，提供民眾更便利的檢舉方式。

刑事局長周幼偉指出，目前最高發的假投資及假交友投資詐騙案件，起源都是透過網路社交平台，取得被害人信任後誘騙去投資，危害性最高。所以藉由與本國主要提供反詐服務APP業者加深合作，再次簽署合作備忘錄，期能擴大公私協力量能，即時向使用者推播反詐情資，即時提醒潛在被害人，攔阻被害，期許未來有更多的業者自發性加入打詐的行列。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

