台中日常？ 男子黑輪店掉出「衝鋒槍」 下一秒「討價還價賣槍」

男子背包掉出一把疑似「手槍」物品。（民眾提供）

台中北區一間黑輪店昨（2）日下午上演宛如電影般驚魂一幕，一名平頭、戴墨鏡的男子走進店內點了黑輪卻遲遲不吃，眼神飄忽，動作詭異，沒想到下一秒，男子背包突然從桌上摔落，裡頭竟掉出一把疑似「衝鋒槍」的物品，整間店瞬間空氣凝結，所有人彷彿按下「暫停鍵」，定格五秒不敢呼吸。

目擊者說，原本要走出廚房的老闆娘看到那把「疑似槍枝」彈出來，腳步直接僵住，顧客也愣住望著男子，甚至有人默默把筷子放下，當下全場一片死寂，平頭男也愣了兩秒，連忙低頭把東西塞回包包，之後神色相當慌張。更怪的是，他沒立刻離開，而是快步跑到隔壁人力仲介公司，開口就說要「賣槍」，一開始喊價6萬元，下一秒又突然砍到300元，讓該公司員工滿臉錯愕。

玩具槍？ 二分局︰已掌握犯嫌身分查緝

相關畫面被民眾錄下PO網後，許多網友紛紛留言：「台中劇本越寫越精彩」、「我以為是拍片道具，結果是真的，嚇出汗」；轄區第二分局則表示，警方今日下午網路巡邏時，發現社群平台一則影音貼文，內容指稱昨下午有一名男子背著背包進入北區篤行路上一家小吃店，期間背包內掉出一把疑似「手槍」物品，該男子隨即撿起後離開，經查該男子離開小吃店後，隨即前往附近的人力仲介公司，並表明欲拿該物品換錢。

因男子行為異常，仲介公司員工不予理會，該男子便自行離去，員工並未向警方報案，初步研判應是玩具槍，警方已組成專案小組，目前已掌握犯嫌身分全力查緝，釐清所持物品及意圖，依法調查究辦。

男子跑到附近人力仲介公司要賣槍。（民眾提供）

