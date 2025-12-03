為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    超過一世紀老字號 台南木炭行鐵皮倉庫失火

    2025/12/03 18:38 記者王捷／台南報導
    勝興薪炭號承租的永成路倉庫午後突起火，鐵皮建物竄出濃煙，消防員佈線灌救控制火勢，現場無人受傷受困。（民眾提供）

    勝興薪炭號承租的永成路倉庫午後突起火，鐵皮建物竄出濃煙，消防員佈線灌救控制火勢，現場無人受傷受困。（民眾提供）

    創立於1899年、超過百年的台南木炭行「勝興薪炭號」，位於南區的倉庫在今天下午失火，貨櫃屋與鐵皮連棟建物迅速燃燒，因未裝設住宅警報器，現場未有民眾初步救火，導致火災波及鄰棟花圈倉庫，所幸消防人員趕抵灌救，火勢在半小時內撲滅，無人受傷受困。

    今天下午3點5分接獲民眾報案，指稱勝興薪炭號承租作倉庫使用的鐵皮建物全面起火，馳援途中發現濃煙升騰，隨即加派多梯次支援直到下午3點47分完全撲滅。

    這起火災共出動各式消防車25車，警消47人、役男1人與義消20人，並出動無人機與消防機器人各1台投入偵察與滅火。現場為組合式貨櫃屋加鐵皮連棟建物，內部作為木炭倉庫使用，火勢並波及一旁無店招花圈倉庫，勝興薪炭號倉儲空間約18平方公尺被燒毀，花圈倉庫約10平方公尺受損，合計燃燒面積約28平方公尺，另有一輛報廢車及一輛車遭燒毀。

    消防局指出，現場未見民眾進行初期滅火，也未裝設住宅用火災警報器，已造成財物損失，起火原因與損失金額將由火調人員進一步勘驗釐清。

    根據國家文化記憶庫與地方文史資料記載，勝興薪炭號前身為明治32年1899年由歐根在台南花園町二丁目創立的丸山薪炭號，第二代接手時改名勝興薪炭號，家族世代經營木炭生意，迄今已逾一世紀。現由第四代在中西區忠義路二段158巷延續木炭批發與炭雕文創等業務，是府城少見仍持續營業的百年炭行。

    日治時期《台南市商工案內》刊載丸山薪炭號店名與地址，印證勝興薪炭號前身已有逾一世紀經營歷史的記錄。（翻攝國家圖書館網站《台南市商工案內》。）

    日治時期《台南市商工案內》刊載丸山薪炭號店名與地址，印證勝興薪炭號前身已有逾一世紀經營歷史的記錄。（翻攝國家圖書館網站《台南市商工案內》。）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播