超過一世紀老字號 台南木炭行鐵皮倉庫失火

勝興薪炭號承租的永成路倉庫午後突起火，鐵皮建物竄出濃煙，消防員佈線灌救控制火勢，現場無人受傷受困。（民眾提供）

創立於1899年、超過百年的台南木炭行「勝興薪炭號」，位於南區的倉庫在今天下午失火，貨櫃屋與鐵皮連棟建物迅速燃燒，因未裝設住宅警報器，現場未有民眾初步救火，導致火災波及鄰棟花圈倉庫，所幸消防人員趕抵灌救，火勢在半小時內撲滅，無人受傷受困。

今天下午3點5分接獲民眾報案，指稱勝興薪炭號承租作倉庫使用的鐵皮建物全面起火，馳援途中發現濃煙升騰，隨即加派多梯次支援直到下午3點47分完全撲滅。

這起火災共出動各式消防車25車，警消47人、役男1人與義消20人，並出動無人機與消防機器人各1台投入偵察與滅火。現場為組合式貨櫃屋加鐵皮連棟建物，內部作為木炭倉庫使用，火勢並波及一旁無店招花圈倉庫，勝興薪炭號倉儲空間約18平方公尺被燒毀，花圈倉庫約10平方公尺受損，合計燃燒面積約28平方公尺，另有一輛報廢車及一輛車遭燒毀。

消防局指出，現場未見民眾進行初期滅火，也未裝設住宅用火災警報器，已造成財物損失，起火原因與損失金額將由火調人員進一步勘驗釐清。

根據國家文化記憶庫與地方文史資料記載，勝興薪炭號前身為明治32年1899年由歐根在台南花園町二丁目創立的丸山薪炭號，第二代接手時改名勝興薪炭號，家族世代經營木炭生意，迄今已逾一世紀。現由第四代在中西區忠義路二段158巷延續木炭批發與炭雕文創等業務，是府城少見仍持續營業的百年炭行。

日治時期《台南市商工案內》刊載丸山薪炭號店名與地址，印證勝興薪炭號前身已有逾一世紀經營歷史的記錄。（翻攝國家圖書館網站《台南市商工案內》。）

