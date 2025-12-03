為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    竹市女上天主教堂求慰藉 神父輔導變猥褻連3天得逞

    2025/12/03 18:25 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹市天主教神父對上門求慰藉女子，連3天3度猥褻得逞。（情境照）

    新竹市天主教神父對上門求慰藉女子，連3天3度猥褻得逞。（情境照）

    新竹市天主教神父葉元良被控對前往尋求宗教慰藉的女子小美（化名），於3天內連續碰觸恥骨、脫褲舔陰方式，3度猥褻得逞，新竹地院依對受扶助之人利用權勢猥褻罪判刑。

    法官調查，葉元良111年間為任職新竹市天主教加爾默羅聖衣聖母堂神父，小美同年間前往尋求宗教慰藉（避靜），而接受葉男輔導。

    葉男竟利用因宗教輔導行為產生的上下從屬支配關係，及小美受自己以宗教輔導方式扶助而生的權勢與機會，於111年2月16與17日晚間8點，在教會302室內，趁與小美獨處之際，以手指隔著褲子碰觸恥骨，而以此方式猥褻得逞2次。

    111年2月18日晚間10時40分許，葉男在同一地點趁與小美獨處，先以手指隔著褲子碰觸恥骨，再脫下小美的外褲及內褲，舔小美的陰部，而對小美3度猥褻得逞。

    法官審酌葉男身為教會神父，本應依其專業，協助被害人透過宗教輔導行為排解情緒、解決問題，然其為滿足一己之私慾，竟利用其與被害人間上下從屬支配關係及被害女受扶助之權勢與機會，犯下本案猥褻行為，造成被害人心理上難以磨滅之陰影。

    法官審酌葉男終能坦承犯行，且於審理程序中與被害人達成調解，並已給付全額賠償金完畢，最後依對受扶助之人利用權勢猥褻罪判刑10月、緩刑3年，並應向公庫支付15萬元。

    圖
    圖
