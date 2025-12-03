女教師誤信假投資慘賠2500萬 房產抵押血本無歸 警逮車手

警方在楊女家中逮捕前來面交的38歲廖姓男車手，當場查獲贓款330萬元及智慧型手機等證物。（記者鄭景議翻攝）

台北市一名楊姓女教師，誤信假投資詐騙陷阱，短短兩個月內，不但將自己與媽媽的家中積蓄、黃金、美元全數投入，甚至將台北市敦化南路的房屋設定抵押，向銀行貸款拿去投資，累計遭騙走近2500萬元。直到楊女發現無法出金後才驚覺受騙，大安警分局敦化南路派出所獲報後立即組成專案小組，上月25日成功在面交現場逮捕一名廖姓車手，並查獲贓款330萬元。

這名59歲的楊姓女子在11月21日向警方報案，她說自己是在影音平台YouTube上看到投資廣告，一時好奇點入連結詢問，就被詐騙集團一步步引導加入名稱為「鐘馨妍」經營的投資群組「智慧領航」，並使用「數高AI系統APP」操作股票投資。

由於詐騙集團的APP營造出漂亮獲利帳面假象，讓楊女以為自己賺了大錢，更在對方話術引導下認為時機難得必須加碼投入。因此，楊女從今年9月16日至11月13日，陸續依詐團指示在自己家中交付金錢給自稱「台達資本」派遣的儲值專員，期間共經歷7次現金面交，累計損失高達近2500萬元。

楊女11月時想出金，詐團卻不斷以各種理由推託，楊女起疑跑到派出所詢問，這才知道遇到詐騙集團。警方與楊女一同設局，約好車手到家中取款。11月25日晚間8時許，警方在楊女家中逮捕前來面交的38歲廖姓男車手，當場查獲贓款330萬元及智慧型手機等證物。

廖嫌被逮後供稱是在網路上被應徵為車手，一天薪資4千元，車馬費3千元。全案詢問後，依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移請台北地檢署偵辦，並擴大追查上游詐團。

大安分局提醒，民眾切勿輕信來路不明的投資廣告，應保持警覺。若有疑問可致電165反詐騙諮詢專線或110向警方求證。

