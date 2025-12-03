男闖泳池2度持槍朝2童瞄準、扣扳機 教練護童、生死瞬間全曝光

警方在案發當時壓制陳男的場景。（警方提供）

台中西屯區一間親子游泳池差點成為生死現場，29歲陳姓男子連吞大量毒咖啡包後神智不清竟持槍闖入泳池，當時只有葉姓教練帶著6歲女童和7歲男童練習，陳男突然跳入水中後拉滑套、瞄準3人並扣下扳機，距離甚至不到3公尺，驚險瞬間宛如電影情節，所幸卡彈未擊發，加上教練瞬間反應，3人驚險逃過死劫。

事發在今年10月10日傍晚，陳男猛吞20包毒咖啡後情緒失控，持改造手槍和26顆子彈闖入西屯區某親子游泳學校直接衝向泳池區，當時葉姓教練正教導6歲女童和7歲男童，未料陳男突然跳入水深僅80公分教學池裡，迅速逼近6歲女童與教練。

請繼續往下閱讀...

陳男在水中拉滑套、舉槍瞄準葉姓教練與女童並扣下扳機，葉第一時間將女童拉到身後，這才看到男童正憋氣朝陳男方向游去，嚇得立刻抓回一併護在身旁，就在生死一瞬間，幸好槍枝卡彈未擊發，槍身也掉進水裡，趁著這短暫空檔，葉二話不說，一手抓一名孩童爬上泳池逃跑。

陳男此時也隨即撿起槍沿泳池階梯不斷拉動滑套，再度回頭瞄準3人並第二次扣扳機，幸好仍未擊發。教練與孩子們前後不到2分鐘，經歷2次遭槍口逼近，3人在製作筆錄時仍驚魂未定，餘悸猶存。

陳離開泳池後走入鄰近停車場揮舞手中槍枝、狂砸車輛，警方到場見陳男赤裸上身、語無倫次，完全無法受控，用警棍強勢壓制並上銬逮捕，除查扣槍彈也起獲大批毒咖啡包，檢方聲押陳男獲准，今天從重依對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌起訴陳男。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

陳男持槍砸車。（警方提供）

警方查扣涉案槍彈等證物。（警方提供）

警方查扣大量毒咖啡包。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法