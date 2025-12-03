為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    網紅「乘號」遭設局恐嚇損失17萬顆泰達幣 2嫌落網1在逃中

    2025/12/03 17:45 記者徐聖倫／新北報導
    吳、李2人被依法送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    吳、李2人被依法送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    知名手游Youtuber「乘號」從遊戲教學改從事投資虛擬貨幣多時，他近期認識一名陳姓網友，雙方相約在新北市新莊面交「泰達幣（USDT）」，不料遭陳男與同夥吳姓、李姓男子強押上車，強逼他轉帳台幣9萬元，以及價值台幣500多萬元的泰達幣。事後乘號報警，警方循線將吳、李2人逮捕，並以提交帳戶凍結資料。

    據悉，陳男於半年前透過投資群組認識乘號，他以近期投資失利為由，向乘號討教投資建議，乘號不疑有他，大方分享資訊。雙方就這樣聊了半年，陳男向乘號表示自己受益良多，相約乘號在新莊的宏匯廣場吃個便飯，乘號未做多想，於是答應。

    11月29日雙方依約共進晚餐，結束後陳男向乘號稱要給禮物聊表謝意，雙方抵達停車場，這時陳男的同夥吳、李突然出現，將乘號押上租賃汽車。一行人開車到台北市延平北路，陳男等人威脅乘號，要求其立刻轉帳台幣9萬元，以及17萬顆泰達幣，市值500多萬元，否則便讓他「回不了家」。

    乘號頓感恐懼，於是照做，陳、吳、李等人則又開車到處轉設斷點，最終繞到桃園機場，喝令乘號不准下車，3人則逃之夭夭。乘號見這3人走遠，他馬上下車返回新北市新莊住處，將狀況告訴女友，在女友陪同下報警處理。

    警方透過租賃車業者、監視器等，確認3人確切身分，前往新莊、三重等地逮人，最後將吳、李2人逮捕，而陳男現已鎖定動向，正持續緝捕中。警方查出陳、吳、李3人均有恐嚇、詐欺前科，吳、李向警方承認犯案，整起案件有所預謀，但不知陳男的動向。警詢後依妨害自由、恐嚇取財、傷害等多項罪嫌，將吳、李2人移送法辦。

    警方透過監視器鎖定犯案汽車行蹤。（記者徐聖倫翻攝）

    警方透過監視器鎖定犯案汽車行蹤。（記者徐聖倫翻攝）

    乘號在Instagram講述自己這次的被害經驗。（記者徐聖倫翻攝）

    乘號在Instagram講述自己這次的被害經驗。（記者徐聖倫翻攝）

    乘號在Instagram秀出報案三聯單。（記者徐聖倫翻攝）

    乘號在Instagram秀出報案三聯單。（記者徐聖倫翻攝）

