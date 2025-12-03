男酒駕撞死人肇逃竟是急著「車震」！ 嘉檢求重刑

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義縣33歲楊姓男子去年5月間，酒後駕車自嘉義市民生南路由南往北直行，撞到剛下車的陳姓婦人，導致陳婦多處骨折、撕裂傷，送醫急救隔天不治，楊男酒測值達每公升0.15毫克，嘉義地檢署依酒後肇事致人死亡逃逸罪嫌起訴楊男。此案正由嘉義地方法院國民法官法庭審理，今開庭時，播放行車紀錄器與路口監視錄影畫面，意外曝光楊男駕車撞到人後加速逃離，竟是載女網友到路邊車震，完事後還自稱「醉茫了」，要女網友自己搭計程車回家。檢方認為其惡性重大，將請求判處重刑。

起訴書指出，楊男曾因公共危險之不能安全駕駛案件，經桃園地方法院判刑3月，併科罰金3萬元，2018年判刑確定；去年5月7日深夜11點許，楊男再度飲酒後駕車上路，當晚11點51分許，沿著嘉義市民生南路由南往北開，在民生南路15號前撞到行人陳婦，竟未停留現場查看、報警報案救護，就駕車返回嘉義縣住處，警方於事發2小時後，在其住處逮到人。

請繼續往下閱讀...

國民法官法庭今審理時，當庭播放肇事的行車紀錄器畫面，不僅拍到楊男駕車撞到人，曾罵了一聲隨即加速逃離畫面，包括載相約的女網友，折返時經過事故現場，以及與女網友在路邊車震等影像、聲音「全都錄」。

該名女網友今還到庭作證說，當時見車頭凹陷，詢問楊男才知事前發生車禍，楊男也告知有喝酒。

檢方認為，楊男到案後原先否認撞到人、是撞到「東西」，後來才坦承酒駕肇事還撞人，並與死者家屬和解；楊男在檢警詢問時否認犯行，酒後駕車高速行駛還撞死人，將求處重刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法