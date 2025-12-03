持搶闖游泳池對6歲女童拉滑套、扣扳機 惡男收押禁見

台中陳姓男子，今年10月10日闖入西屯區一間游泳池學校，對著教練、6歲女童拉滑套、扣扳機，所幸未擊發，起訴後台中地院今天裁定羈押、禁見3月。（記者陳建志翻攝）

台中陳姓男子（29歲），今年10月10日喝了毒咖啡包後，攜帶1把手槍和26顆子彈闖入西屯區一間游泳池學校，拿起手槍拉滑套，瞄準葉姓教練和6歲女童並扣扳機，所幸未擊發，陳男繼續持槍到停車場，敲破蔡姓民眾的自小客車擋風玻璃，直到員警趕到將他制伏送辦，檢察官近日偵結依對未滿7歲之人犯殺人未遂及殺人未遂等犯行起訴，今天移審台中地院，陳男主動表示希望羈押讓他靜一靜，裁定從今天起羈押、禁見3月。

檢警調查，10月10日當天下午6點多，陳男攜帶1把手槍和26顆子彈，闖入西屯區1間游泳池學校，先闖入辦公室，黃姓主管看到趕緊走避，陳男接著轉往游泳池，當時一名葉姓教練正在指導一對7歲和6歲兄妹游泳，陳男竟持槍先拉滑套，接著朝葉男和6歲女童瞄準後扣扳機，所幸未擊發。

陳男接著又持槍朝女童揮舞，讓教練和這對兄妹驚嚇不已，接著再度拉動滑套、瞄準女童，並轉身上樓梯到泳池外面的停車場，以手槍敲擊蔡姓民眾的自小客車，造成擋風玻璃破裂，讓車內蔡姓民眾和女兒飽受驚嚇。

所幸警方獲報趕來將他制伏，當場查扣改造手槍1支和子彈26顆，並扣得毒品咖啡包58包、毒品咖啡包殘渣袋4包。

陳男在檢方偵訊時，坦承持槍進入游泳池，並朝葉姓教練瞄準扣扳機，但矢口否認有何殺人及恐嚇犯行，辯稱自己當時喝了快要20包的咖啡包，已經沒什麼意識，也沒辦法控制自己的身體，並說有將槍壓入水中，檢方依對未滿7歲之人犯殺人未遂及殺人未遂等犯行起訴。

陳男今天移審台中地院，經訊問後認陳男涉犯對未滿7歲之人犯殺人未遂罪、恐嚇危害安全罪、未經許可持有非制式子彈罪等罪，所涉為死刑、無期徒刑，以及最輕5年以上的重罪，因所犯為重罪，且有逃亡、影響證人之虞，審酌犯罪行為和手段已嚴重影響社會秩序、安寧，加上陳男當庭向法官表示，希望羈押禁見讓他靜一靜，裁定從今天起羈押、禁見3月。

