基隆「立發168號」漁船翻覆近1月 野柳外海撈獲疑印尼船員遺體

基隆八斗子籍「立發168號」漁船翻覆後，3名船員被「立發368號」（見圖）載返基隆八斗子漁港，3名失聯船員迄今尚未尋獲。（記者林嘉東翻攝）

基隆八斗子籍「立發168號」漁船上月6日在捕撈大蝦時翻覆，船長胡長友、中國籍船員俞趙、印尼籍阿谷斯等3人已失聯近1個月。基隆正濱籍「凱聖7號」漁船昨天在新北市萬里區野柳岬北方海域時撈到1具浮屍，疑似為失聯的船員印尼籍阿谷斯。

檢警今（3日）上午相驗發現，該具遺體衣著袖口上印有印尼國旗，不排除是失聯的印尼籍阿谷斯的遺體，但還要進一步比對阿谷斯親友的DNA是否相符。

基隆八斗子籍「立發168號」漁船上月6日在富貴角北方海域捕撈大蝦時翻覆，有3名船員獲救，仍有船長胡長友、中國籍船員俞趙、印尼籍阿谷斯等3人失聯，海巡署等單位搜尋多日未果，昨天中午正濱漁港籍「凱聖7號」漁船在野柳岬北方23浬海域起網時撈到1具浮屍。

海巡署基隆海巡隊獲報「凱聖7號」昨天下午2點半返抵正濱漁港後，前往正濱漁港接駁該具遺體。據指出，偵緝隊員檢視浮屍發現，該具遺體上半身著深紅色T恤、黑色三角褲；其中，深紅色T恤的袖口上印有印尼國旗，不排除為失聯多日的印尼籍阿谷斯。

檢察官今天上午相驗後，要求基隆海巡隊偵緝組員比對阿谷斯親友DNA，釐清浮屍的真實身分。

