台南烏樹林火災操壞3怪手 環保局長：明午前完全滅火

南市環保局長許仁澤出示烏樹林火場現況，強調4日中午以前可完全滅火。（記者蔡文居攝）

台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場於11月21日發生火警，迄今已將近半個月。台南市環保局長許仁澤表示，廠商操壞了3台怪手趕工滅火，目前火警、煙霧已完全控制，明天中午以前即可完全滅火。

南市環保局今天說明最新進度，目前烏樹林營區內暫置的全都是丹娜絲風災後家戶排出的廢棄物，上月21日發生火災，環保局、消防局連日投入人力、機具，持續以挖土機、水車及消防水線進行開挖、灑水降溫與移置作業，日前以抽水機從圍堰底層引水降溫的方式奏效，預估最快4日完成滅火及攤平。

許仁澤今天下午出席議會程序委員會。他會後表示，這件事中央也相當關心，整個火場連日來全天候持續以挖土機、水車及消防水線進行開挖與降溫作業，廠商也操壞了3台怪手，為的就是要全力趕工滅火，預計明天中午前即可完全滅火。至於原本預計明年5月清除，當地民眾要求提前到3月，環保局也會盡全力提前清除。

後壁烏樹林風災廢棄物暫置場火警，南市環保局全力滅火，預計4日中午以前可完全滅火。（南市環保局提供）

