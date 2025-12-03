「第一特務」吸收3退役將校 共諜張超然依國安舊法判1年半定讞

自稱「台灣第一特務」的國防部軍事情報局退役上校張超然。（資料照）

曾自稱「台灣第一特務」的國防部軍事情報局退役上校張超然，替中國在台發展組織，吸收軍情局退役少將岳志忠、退役上校周天慈、王大旺，蒐集情報員個資、軍事機密情報給中方，一審台北地院依國安法發展組織等罪，判張超然1年6月、周天慈1年2月，依發展組織未遂罪判岳志忠10月徒刑，王大旺獲判無罪；二審高等法院維持原判；案經上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

國家安全法之為中國發展組織罪的刑責，原本為5年以下有期徒刑的輕罪，2018年7月已修法提高為7年以上有期徒刑，可併科1億元以下罰金，這波修法也加重了為中國以外的境外敵對勢力發展組織罪的刑責，處3年以上、10年以下有期徒刑，可併科最高3000萬元罰金。張超然案犯於修法前，因此依舊法獲得輕判。

檢調調查，1999年軍情局退役陸姓上校在深圳被軟禁，張超然奉命前去營救，結識中國廣東省國安廳官員「韋先生」等人，卻反而被吸收為共諜；張後來吸收周天慈，居間協調軍情局退役軍官赴中並安排機票、食宿。

2012年，退役少將岳志忠欲赴中國探親但擔心被捕，張超然遊說稱，只要赴中與「韋先生」見面，就能保證平安；同年8月，張、周安排岳到澳門會晤韋先生，讓中方得以蒐集岳、周在軍情局的職務經歷及業務，周還就中方提供的我國情報員照片進行身分指認，事後岳獲贈6000元港幣，在免稅店購買價值約3萬元名牌包回台。

2016年6月，周天慈陪岳志忠赴廣東，周收受3000美元先返台，岳由中國官員陪伴赴鄭州探親，並接受食宿招待。

張超然另安排王大旺於同年8月赴中國探親，王大旺一到廣州機場就被中國國安人員攔截帶走，張超然連忙向廣東國安廳求助，王為求脫身而加入組織，疑洩漏軍情局24名同學的任職經歷、背景，獲贈茶葉、人民幣與手機。

台北地檢署獲報偵辦，依國家安全法之發展組織、國家情報工作法之洩漏國家情報資訊等罪，起訴張超然等4人。

台北地院採不公開方式審理，張超然在庭外受訪時否認是共諜，自稱是被周天慈、王大旺的偵訊筆錄所害，「周天慈是膽小鬼，開庭時已向我道歉，王大旺也已向我道歉；第一特務之稱只是吹牛而已」。

北院去年9月依國安法發展組織、國家情報工作法等罪，判張超然1年6月、周天慈1年2月，依發展組織未遂罪判岳志忠10月徒刑，王獲判無罪。上訴二審後，高院今年2月維持原判，最高法院今天亦駁回上訴定讞。

