    首頁 > 社會

    不滿睡覺被吵醒 莽男持刀闖入社區烤肉砍人起訴

    2025/12/03 15:47 記者王定傳／新北報導
    新北地檢署。（資料照）

    許姓替代役男今年中秋節連假時在家休息卻被吵醒，又與母親發生爭吵，竟持刀闖入社區中庭中秋烤肉活動，朝前來制止的住戶揮砍，新北地檢署依殺人未遂罪嫌起訴許男，並斥責他對不特定居民砍殺，造成社區居民人心不安，請從重量刑。

    本案發生在10月4日晚間9時許，許在新莊住處內，因不滿睡眠中斷，又跟老媽發生爭吵而情緒不穩，跟老媽說要去砍人後，即跑到地下停車場從機車內拿出開山刀，以膠帶將刀與右手纏住，以防刀械脫落後，前往社區中庭。

    檢警調查，許男闖進社區中庭中秋烤肉活動，隨意踢飛現場塑膠，並朝前來制止的陳姓住戶揮砍至少8刀，造成陳受有左手拇指深部撕裂傷約8公分併肌腱受損、右上臂撕裂傷約6公分、左前胸上淺層撕裂傷約2公分，左腹部深部撕裂傷約5公分、右後腰及臀部上部撕裂傷各約8公分、右大腿根深部撕裂傷兩處各約6公分等傷害。

    許男犯後辯稱當時是要「砍樹」；檢方則認為，許男犯後仍飾詞狡辯，避重就輕，未見悔意，又僅因一時情緒問題即持鋒利刀械在社區舉辦中秋活動居民聚集之際，對不特定居民砍殺，除造成被害者受傷嚴重外，亦造成社區居民人心不安，所生危害鉅大，有予嚴懲之必要，故請從重量刑。

