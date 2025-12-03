玉山後四峰山友失聯殞命 玉管處籲慎選領隊、勿落單

郭姓退休校長攀登玉山後四峰落單失聯，惟尋獲時已不幸身亡，遺體則由直升機吊掛下山。（圖由玉管處提供）

62歲郭姓退休校長與山友共7人，上月27日攀登玉山後四峰，惟郭男卻在鹿山返回山屋途中落單失聯，領隊帶隊回到山屋也未立即尋人，隔天凌晨消防單位獲報馳援，直到本月1日才尋獲，遺體於今吊掛下山，玉山國家公園管理處表示，登山應團體行動、慎選領隊，山友行進切勿脫隊落單，以維登山安全。

玉管處表示，該隊11月27日從圓峰山屋出發，攀登玉山南峰、東小南山、鹿山，惟從鹿山返回山屋時，郭男走了2.7K就開始緩慢行走脫隊，領隊則帶著隊員回到圓峰山屋，之後就先在山屋休息，未立即出發尋人，直到後來有山友提醒郭男還未回來，才出發找人，但礙於當時天色已晚，且步道結冰濕滑，以致領隊出發尋人受阻，最後被迫折返。

請繼續往下閱讀...

到了隔天11月28日凌晨，該隊才對外通報郭男失聯，當時玉山排雲山莊人員立即趕赴圓峰山屋，並設法前往2.7K的失聯熱區尋人，但因山區強風、步道結冰受阻折返，到了早上結冰消融，全隊才下撤排雲山莊。

11月29、30日與消防單位再到熱區附近尋人，但仍未尋獲，直到12月1日有山友前往三叉峰找尋三角點，才意外發現郭男遺體，2日則把遺體揹回排雲山莊，但受天候不佳，直升機無法吊掛，直到今才將遺體吊掛下山。

玉管處表示，團隊登山基本是不能脫隊的，若有成員落隊，也要派人陪同，而該領隊帶隊回到山屋，也應儘快前往找人，尤其玉山後四峰並非簡單路線，提醒登山慎選領隊，行進不脫隊，如體能不佳應及時回撤，避免逞強發生危險。

