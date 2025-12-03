桃警奪8座國家警光獎 創歷年最佳成績

桃園市警察局今年一舉拿下國家警光獎團體組4座、個人組4座共8座獎項，局長廖恆裕（右）日以前率獲獎同仁赴警政署參加頒獎典禮。（圖由市警局提供）

國家警光獎素有「警界奧斯卡獎」美稱，代表警界最高榮耀及職涯成就，桃園市警察局今年一舉拿下團體組4座、個人組4座共8座獎項，再創歷年最佳成績。

市警局表示，此次獲獎涵蓋偵查犯罪、改善交通、綜合規劃、查緝毒品、打擊詐欺、反黑肅槍及綜合評量各大類別，展現桃警團隊的堅強實力，局長廖恆裕日前率獲獎同仁赴警政署參加頒獎典禮，並於今（3）日於桃市府市政會議上，將獎座呈獻給市長張善政。

市警局表示，刑事警察大隊在全國同步肅槍專案期間，5波行動中勇奪2次全國第1名，總計查獲具殺傷力槍枝 127枝、改槍處所7處，員警平均查緝量能居六都第1，並於2025 全國縣市施政滿意度調查中，蟬聯治安狀況評比金獎殊榮，獲得偵查犯罪類優等」；交通警察大隊推動標示單全面電子化，行政效率提升5倍，透過AI行人防護網計畫，增加科技執法量能，建置地點事故下降18.61%，並勇奪首爾智慧城市獎等多項國際大獎，拿下改善交通類第3名。

另，刑事警察大隊數位科技戰情中心於去年10月14日啟用，整合所有科偵系統、人員與設備，該中心目標是達成刑案資訊即時分享及科技犯罪快速調查，強化科技偵查能力，更全國首創AI巡防（移動式車辨示警系統），並應用大數據分析詐騙集團犯罪模式，成功轉型為主動、即時且全面的聯防機制，獲得綜合規劃類第3名」；刑事鑑識中心為全國警察機關中，首獲體液鑑定認證的實驗室，引進新儀器使DNA證物檢出率提升至54%，並與法醫研究所合作，協助鑑定促成無名屍返家團聚案件計12件，展現國際級的專業鑑識實力，獲綜合規劃類優等。

市警局表示，個人組部分也展現基層卓越辦案能量，刑事警察大隊偵查佐王新傑獲查緝毒品類優等，他偵辦李嫌製毒集團案，發現秘密通道，查獲價值高達7000萬元K他命等毒品，成功斬斷北部供應鏈；桃園分局偵查佐尤信智偵辦全台「假投資及解除分期付款集團」，經6波收網行動，全案准予扣押犯罪不法所得逾4010萬元，獲打擊詐欺類優等；楊梅警分局警員黃明浩拿下反黑肅槍類優等，他破獲隱身於民宅的改造軍火庫，現場查獲12枝火藥式槍械及數百發子彈，徹底瓦解黑槍外流；婦幼警察隊分隊長徐瑤深耕婦幼工作10年，主責編纂全國首部性別暴力防治友善多國語言電子書，同步翻譯為越語、泰語等5種語言，有效促進資訊平權，獲綜合評量類優等。

